Guadalmedina mantiene el frente judicial contra el ayuntamiento por Tabacalera y pide 50 millones

El acuerdo "transaccional" aprobado este viernes en la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València y que la semana próxima irá al pleno para la retirada por parte del Ayuntamiento de València y la Generalitat, de un lado, y la Asociación de Vecinos de Penya-roja, de otro, de los recursos judiciales pendientes en el Tribunal Superior de Justicia contra el plan del ayuntamiento para regularizar la permuta de la Tabacalera no pone fin a uno de los mayores embrollos urbanísticos de la ciudad.

El ayuntamiento, gobernado por Compromís y PSPV, sigue pendientes del recurso que ha presentado la citada promotora valenciana, beneficiaria en su día de la permuta de la fábrica, actual ayuntamiento, y de la recalificación de solares para construir viviendas en plaza de América y Micer Mascó. Guadalmedina reclama 50 millones de euros en el recurso que presentó tras la anulación del traslado de parte de la edificabilidad sin consumir de Tabacalera a la avenida de Francia. Un recurso que fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano consideran un despropósito. "Pretenden que les paguemos otra vez por la fábrica", apuntan.

Se da la circunstancia de que la permuta de la Tabacalera fue impulsada en 2006 por el gobierno del PP de Rita Barberá e impuganada por Salvem Tabacalera, colectivo ciudadano vinculado al PSPV. La operación urbanística fue anulada por especulativa en el Tribunal Superior de Justicia en 2015 cuando la mitad de las viviendas ya estaban construidas y habitadas y el nuevo ayuntamiento de Tabacalera se encuentraba en uso. Los partidos progresistas que en su día impugnaron y calificaron de "pelotazo histórico" la permuta de la fábrica que han heredado el problema aseguraron que era imposible ejecutar el fallo. Se optó entonces por el socorrido cambio del planeamiento urbanístico para dar cobertura a las viviendas que quedaron fuera de ordenación con el fallo y regularizar el edificio administrativo. La Modificación del Plan General de València “Antigua Fábrica de Tabacos” fue aprobada en 2020 por el ayuntamiento y la Generalitat.

La solución, sin embargo, no ha contentado a nadie, más allá de los propietarios de las viviendas construidas en la plaza de América y Micer Mascó, ni a la promotora, que ahora reclama la ejecución de la sentencia y el pago de una cantidad que rondaría los 50 millones de euros por la antigua fábrica al consistorio. También recurrió por partida doble la Asociación de Vecinos de Penya-roja, contraria al traslado de la edificabilidad no consumida en Micer Mascó, en el solar de las naves traseras de la Tabacalera, al entorno de la avenida de Francia, a una parcela dotacional ubicada frente a sus casas. Los vecinos ya obtuvieron el 30 de diciembre pasado una resolución favorable del Tribunal Superior de Justicia que en un auto ya anula la doble permuta de Micer Mascó a la calle Penya-Roja y Tres de Abril, junto a la avenida de Francia. Un auto que da la razón a los vecinos y ante el cual los propios servicios jurídicos municipales han desaconsejado recurrir. "La continuación del procedimiento judicial suspendido supondría, con una grandísima probabilidad, que se desestime nuestro recurso de reposición", advierte la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de València. La sala, añade el informe jurídico que acompaña el acuerdo transaccional aprobado por la comisión de Urbanismo, "no ha valorado ninguno de los reiterados argumentos que hemos sostenido a lo largo de este procedimiento", en alusión al recurso de los vecinos de la Penya-roja.

Es inminente la resolución también del recurso contencioso interpuesto también por los vecinos contra la Modificación del plan general de la antigua fábrica de Tabacos "pendiente de votación y fallo". Ante la inminencia de la sentencia que podría ser contraría al plan de regularización de la permuta de Tabacalera impulsado por la Concejalía de Desarrollo Urbano y aprobado en el pleno del ayuntamiento, que dejaría en el limbo urbanístico el ayuntamiento de Tabacalera y las viviendas construidas, el gobierno progresista ha optado por allanarse, retirar el recurso contra el auto del pasado 30 de diciembre del TSJ y pagar a Guadalmedina. El ayuntamiento ya ha liquidado el convenio urbanístico y depositado siete millones de euros a favor de Guadalmedina por la recalificación urbanística (ahora anulada). También tendrá que expropiar a Guadalmedina la parcela de Micer Mascó, valorada en 20 millones de euros, pero que de momento no tiene intención de expropiar. "No es una prioridad", apuntan en Urbanismo. "Se expropiará cuando se tengan que reconstruir las naves", añaden.

En este sentido, el informe jurídico que avala el acuerdo transaccional con los vecinos recuerda que Guadalmedina no ha aceptado nunca el traslado de la edificabilidad aprobado por el ayuntamiento. "No ha resultado posible alcanzar un acuerdo con IGSA (Guadalmedina) para la firma de un convenio expropiatorio con pago en especie (que incluiría la entrega de las indicadas parcelas residenciales)", apunta el informe jurídico.

El acuerdo transaccional con los vecinos para retirar los recursos de la modificación de Tabacalera ha sido aprobado por PSPV y Compromís con la abstención de Ciudadanos y PP.