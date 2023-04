Los componentes de la Asociación de Vecinos de El Perellonet se han reunido con la subdelegada del Gobierno en València Raquel Ibáñez y el alcalde pedáneo José Zorrilla, para analizar la "actuación de emergencia" que se va a realizar en la Gola de El Perellonet para "garantizar el desagüe de l' Albufera". Los vecinos, que ya se opusieron a un posible trasvase de arena de la playa de El Perellonet a El Perelló el año pasado, afirman que tras esta reunión con las autoridades "“estamos más tranquilos al conocer que la actuación se centra en la Gola del Perellonet, y ésta es una actuación necesaria y natural”. En ese sentido, el portavoz de la entidad vecinal Enrique Herranz ha mostrado su satisfacción por “recibir de primera mano información sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo”. "La reunión ha ido muy bien" aclara Herranz. "Nos quedamos tranquilos -matiza- porque no se va a extraer arena de la playa de El Perellonet sino que se va a dragar únicamente la Gola, la salida natural de l'Albufera, y ahí nos quedamos muy tranquilos". Es más, "tanto la asociación de vecinos como la Subdelegación del Gobierno y la alcaldía de El Perellonet, nos hemos dado cuenta en esta reunión, que ha faltado información de primera mano y rapidez en la comunicación de la información, y de ahí ha derivado todo este maremágnum que nos hemos comido todos", explica el dirigente vecinal.

De hecho, para el futuro, se ha acordado que los vecinos y la administración estatal, que es la encargada del mantenimiento y conservación de esta parte del litoral valenciano, mantendrán contactos periódicos para abordar los temas que les afectan y evitar posibles malentendidos. Por otro lado, la extracción de arena que se va a acometer en la Gola, "empezará en breve y durará entre cuatro y diez días porque es una obra menor de emergencia y que solo afecta a la Gola y no a la playa”, ha subrayado la subdelegada del Gobierno. En este sentido, los técnicos de la dirección general de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, serán los encargados de determinar dónde se envía la tierra extraída de esta zona. Será a playas deficitarias en arena pero aún no se ha determinado a cuáles. Con todo, es una cantidad de material menor, y no comparable a la operación que se planteó el año pasado para regenerar la playa de El Perelló, que fue descartada por la oposición vecinal de El Perellonet y por el propio alcalde pedáneo socialista.

La subdelegada ha destacado “la plena sintonía” entre todos los asistentes al encuentro que coinciden en” la necesidad de llevar a cabo el drenaje de la Gola". Así mismo, Ibáñez ha insistido en que se ha elegido estas fechas, posteriores a las de Semana Santa, para causar “la menor incidencia posible en la ciudadanía”. No en vano, de no procederse al dragado de esta zona podría darse la peligrosa situación de que se acabarán uniendo la playa de El Perellonet con la de La Punta, área especialmente protegida porque en ella habitan las tortugas bobas.

Estas actuaciones de emergencia, añaden fuentes gubernamentales, cuentan con los informes favorables de todas las administraciones implicadas: Servicio de Playas, Calidad Acústica y Contaminación Atmosférica, Oficina Técnica Municipal de la Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia, Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Generalitat Valenciana, Subdirección General para la Protección de la Costa y Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio de Transición Ecológica.