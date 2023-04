El Consejo de Administración del Palacio de Congresos de València ha aprobado esta mañana las cuentas anuales de 2022, año en el que el edificio recuperó los eventos presenciales tras las restricciones sanitarias. El consejo ha mantenido la previsión de crecimiento para este año. Según el informe aprobado, en el año 2022 se realizaron 135 eventos a los que acudieron 115.894 asistentes, que generaron 89.690 pernoctaciones en la ciudad de València. En cuanto a las inversiones, está previsto invertir 1,8 millones de euros.

El informe muestra que se ha producido una recuperación de la actividad congresual, con un incremento en un 112% si comparamos con el ejercicio anterior, marcado por la pandemia. En concreto, la celebración de congresos en el año 2022 ha supuesto el 74% del negocio total de la entidad.

Entre las principales iniciativas llevadas a cabo en el pasado ejercicio destaca la renovación de butacas en los auditorios y las mejoras en la conectividad y el equipamiento tecnológico, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y potenciación de eventos responsables.

En esta línea, el Consejo en su reunión ha aprobado la ejecución de nuevas licitaciones que mantendrán esta tendencia de adaptación de la infraestructura de las instalaciones teniendo en cuenta la eficiencia energética, gracias a una inversión prevista de 1,8 millones de euros.

El Palacio de Congresos celebra sus 25 años

Este año el Palacio cumple su cuarto de siglo. En este tiempo ha albergado 3.200 eventos a los que han asistido 2,3 millones de asistentes y se han generado 2,4 millones de pernoctaciones en la ciudad. Además el edificio ha sido elegido Mejor Palacio de Congresos del Mundo por la Asociación Internacional de Palacios de Congresos, siendo uno de los tres en todo el mundo que ostentan hasta en dos ocasiones este galardón.

Para este año, según se ha informado al consejo, están previstos 23 nuevos congresos, entre los que figuran el XXXIV Congreso Nacional de Diabetes, 4th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Oncology o el 34th Annual Meeting of the European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, EUSOBI (European Society of Breast Imaging) Annual Scientific Meeting, Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología, Congreso de la Sociedad Española de Prótesis, el de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN o el 28th International Congress for Battery Recycling.