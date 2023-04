El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado con los 17 votos del equipo de gobierno la operación de ampliación capital de la EMT, que implica inyectar 30 millones a la empresa pública para rescatarla económicamente y evitar que pueda entrar en disolución. Con este acuerdo, la mercantil valenciana garantiza su viabilidad futura y sale de la quiebra técnica. Eso sí, tal como han denunciado en la sesión plenaria la oposición, el presidente de la compañía y concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi no ha aportado a la corporación el plan de viabilidad, con los plazos de amortización de deuda que le ha exigido el Interventor Municipal, según advirtió el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés. “La EMT es una empresa intervenida por la concejalía de Hacienda y no hay noticias del plan de viabilidad que se anunció por parte del regidor socialista Borja Sanjuán y que no se aprobó tampoco en el último consejo”, ha dicho Estellés. En esa línea, el regidor liberal afirmó que desde 2017, Ciudadanos viene advirtiendo del desfase de ingresos y gastos en la EMT, con independencia de que la pandemia de 2019 ha afectado negativamente a la cuenta de resultados de la mercantil. “Aún a día de hoy - enfatizó el coportavoz de Cs – la EMT de València no está en las cifras anteriores a la pandemia en cuanto a ingresos y en cambio la EMT de Madrid desde octubre de 2021 ya está en datos de la prepandemia”. En el caso de la empresa valenciana, insiste Estellés, “los viajeros perdidos durante la pandemia no ha sido recuperados por la EMT y sus dirigentes no han sabido refidelizarlos”.

En esa línea, el concejal del PP Carlos Mundina ha calificado de “nefasta” la gestión de Grezzi al frente de la compañía de los autobuses. “Y los responsables son los representantes de Compromís y PSPV” puesto que en estos 4 años “en la EMT se ha metido una cantidad de dinero ingente y el descontrol no ha tenido límites”. Tanto, que según el Interventor, a fecha de 31 de diciembre de 2022, la EMT presenta un patrimonio neto negativo de 3,9 millones; un nivel de endeudamiento de 92,2 millones; y fondos propios negativos de 19 millones, reiteró el munícipe popular. El resultado es que el ayuntamiento tuvo que avalar con 20,3 millones "y en 2022, la EMT le costará a los valencianos más de 120 millones", si se suma la aportación de ahora. Mundina le exigió a Grezzi que presente el plan económico-financiero a 4 años vista en noviembre de 2022, para justificar cómo va a devolver la EMT estos 30 millones que le aporta el ayuntamiento, su socio único mayoritario. Durante todo el mandato, la EMT ha sido rescatada económico por el ayuntamiento, con fondos de remanentes, ampliaciones de capital y con aportaciones del Ministerio por la Covid, por una cifra global de 39,5 millones, ha apuntado Mundina. A esto dato hay que añadir la operación acordeón aprobada hoy en el pleno por valor de 30 millones, que implica reducir a cero el capital social de la firma e inyectarle ese dinero. Te puede interesar: València La EMT cambiará sus estatutos para que el ayuntamiento pueda rescatarla Contestación de Giuseppe Grezzi Por su parte, el concejal Giuseppe Grezzi ha justificado las pérdidas de la EMT, sin citarlas directamente, por la caída de ingresos derivada de la Covid. Y ha destacado “el éxito” de su gestión al frente de la mercantil: “En marzo de 2023 ya ha aumentado un 4,5% el volumen de pasajeros respecto a 2019 y en el barómetro municipal los valencianos califican sobre 10 con un 7,4 a la EMT, lo que demuestra el gran nivel de satisfacción de los ciudadanos de València con este servicio”. Asimismo, Grezzi acusó a la oposición de “querer privatizar” la mercantil y ha puesto en valor que desde 2015 “se han incorporado 370 nuevos autobuses, se han firmado 3 convenios y la plantilla está mejor”. Esto frente a los planes del último gobierno del PP, “que se planteó tirar a la calle a 200 trabajadores para luego regalarla a sus amiguitos tras dejar a la firma en quiebra en 2012 y con un ayuntamiento con 1000 millones de deuda”. Por ende, según el INE, citó el concejal de Movilidad la EMT ha sido la empresa de España que más viajeros ha transportado en febrero en toda España.