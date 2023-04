Al llarg del matí de hui, dijous 27 d’abril s’ha celebrat al barri de La Punta la Setena Marxa d’Escoles per l’Horta, amb el lema "+ Horta, -Port”. L’objectiu d’aquest esdeveniment és posar en valor l’horta i treballar, des d’una perspectiva educativa, les oportunitats i els reptes que ens presenta, segons han comunicat els organitzadors.

La Xarxa d'Escoles per l'Horta, organitzadora dels actes, va nàixer en la primavera de 2015 com a agrupació informal de mestres de primària, professorat de secundària i d'escoles de persones adultes, i associacions i ONGs vinculades a l'horta, l'alimentació i l'ensenyament, com Justícia Alimentària, Per l'Horta, l'AAVV d'Orriols i el Col·lectiu Viridian.

Ençà el curs 2015-2016 la seua activitat central ha estat l'organització de la I Marxa Escolar Per l'Horta, el 22 d'abril, coincidint amb la celebració del dia de la terra. Aquesta jornada es va plantejar com una trobada d'alumnat dels centres participants a l'escola pública de Bonrepòs i Mirambell. Hi assistiren uns 500 alumnes de 14 centres participants. Als centres ja s'havia fet un treball previ de conscienciació de l'alumnat, que es va completar en alguns casos amb visites a agricultors i agricultores, així com altres activitats en les rutes per l'horta. Des del 2015 s’han realitzat quatre marxes escolars més: Vinalesa (2017), Godella (2018), Castella-L’Oliveral (2019), una en format online (2020), degut a la pandèmia i el darrer curs es va celebrar a Meliana (2022).

La xarxa, a més, esta servint com una estructura de suport i difusió d'activitats, materials i iniciatives tant pedagògiques com d'altres relacionades amb horts escolars, l'agroecologia, l'alimentació saludable i la soberania alimentària.

Trobada per denunciar les agressions al territori

La trobada anual té "un caràcter reivindicatiu i persegueix denunciar les agressions al territori". A la VII Marxa Escolar per l'Horta han acudit al barri de La Punta "per visibilitzar les agressions al territori i al veïnat provocades per les passades ampliacions del port de València", així com "per denunciar l'actual projecte d'ampliació nord, que posa en perill l'Horta, l'Albufera i les platges del sud". Aquest any han participat més de 400 alumnes i 34 docents de set centres educatius. La jornada ha consistit en la realització de diferents passejades per l’horta amb l’alumnat amb l’objectiu de descobrir el patrimoni cultural, paisatgístic, alimentari i territorial de la comarca de l’Horta, així com les mobilitzacions del veïnat de la Punta i la campanya «Aturem la ZAL, Recuperem la Punta», coordinada per la plataforma Horta és Futur NO a la ZAL.

El recorregut ha finalitzat en el Xalet del Doctor Bartual (Calle Carlos Pou, 46024 Valencia) on l’Associació de veïnes La Unificadora ha actuat com a anfitriona, que aquest any fan d'amfitriones i col.laboren en l’organització de la fira d’entitats amb activitats preparades per a l’alumnat. En la fira participaran el Col·lectiu Artístic Viridian, Per l'Horta, la Comissió Ciutat Port, Agrodinamo, Acció Ecologista Agró, Justícia Alimentària, l'Associació de veïns i veïnes d’Orriols-Rascanya i Xarxa Alimenta.

Ha estat una jornada de celebració per a compartir i conscienciar de la importància de valorar el nostre patrimoni productiu, cultural i paisatgístic en l'actual context de crisi ecosocial, on és imprescindible educar en la conservació i protecció del nostre territori.