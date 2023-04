El debate sobre diversos asuntos económicos debatidos en el Ayuntamiento de València ha dejado varios titulares destacados. El primero como ha reconocido hasta el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner, grupo en la oposición, es que las "cuentas del consistorio están saneadas por tanto el próximo gobierno hereda una situación muy favorable", ha dicho el concejal liberal. Ahora bien, debido al bajo nivel de ejecución de las inversiones del gobierno municipal, formado por Compromís y PSPV, Giner propuso sin éxito en este último pleno del mandato "que se retorne parte del dinero no invertido a los bolsillos de los ciudadanos, hasta 75 millones de euros", apuntó. Mediante la reducción de impuestos y cargas fiscales para los vecinos. De hecho, Giner cifró en 197 millones el montante total de inversiones que el equipo liderado por Joan Ribó no ha ejecutado.

En esa línea, la concejala del PP Paula Llobet situó en cerca de 200 millones el montante de los proyectos que este gobierno saliente no va a ejecutar y afeó al concejal de Hacienda Borja Sanjuán que presuma de la buena salud económica del consistorio. "Se lo he dicho muchas veces -matizó- no me vale que una familia tenga mucho dinero en el banco y que sus niños vayan descalzos al colegio". Por contra, "este gobierno tiene abandonados a los barrios" por su baja ejecución presupuestaria, censuró. Además, Llobet denunció que el Govern del Rialto "sigue sin escuchar las recomendaciones del Interventor" dado que en 2023 se han aumentado un 44% los pagos directos, a dedo, derivados de reconocimientos extrajudiciales. En ese sentido, lamentó que las subvenciones "a dedo" también se han incrementado "un 40%" al igual que el gasto en altos cargos que se ha disparado "a 3 millones de euros".

València, modelo económico entre las grandes ciudades

Por su parte, el portavoz socialista y concejal de Hacienda Borja Sanjuán puso en valor que hasta dos informes del Banco de España y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han situado a València "como la gran ciudad española que más saneadas tiene sus cuentas, tanto en lo referido a deuda e inversiones como la estabilidad presupuestaria".

Por lo que se refiere al informe del Banco de España relativo a la deuda de las administraciones locales a 31 de diciembre de 2022, los datos indican que València en ciudad con menor deuda "per cápita" de España. Y tomando como referencia los últimos ocho años, que son los que lleva gobernando la coalición de izquierdas, los datos oficiales indican que en la capital valenciana la deuda ha caído un 66,9%, es decir, se ha pasado de los 711 millones de deuda de diciembre de 2015 a los 235 de finales de 2022.

Parte de estos datos fueron aportados en el pleno por Sanjuán quien se felicitó porque frente a las críticas del PP, el gobierno progresista ha pagado en 2022 hasta 4,5 millones por facturas en los cajones o adjudicaciones directas, "mientras en 2014, con el PP, se pagaban 41 millones".

El próximo alcalde o alcaldesa hereda una ciudad saneada y con poca deuda

Así las cosas, en caso de que tras las elecciones municipales del 28 de mayo, Joan Ribó no sea alcalde, está claro que su sucesor o sucesora, hereda un ayuntamiento saneado económicamente y con mucho dinero en el banco. Desde luego su legado económico, y el de sus socios, los socialistas, es muy positivo, y hasta una parte de la oposición lo ha reconocido.