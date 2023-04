El próximo 2 de mayo se cumplen cinco años de la firma del protocolo de buenas prácticas para el turismo en el Mercado Central de València. El objetivo de este protocolo, firmado por la Asociación de Vendedores del Mercado Central, Turismo València y el Ayuntamiento de la ciudad, era regular el acceso y el tránsito de los turistas a este mercado con el fin de no entorpecer su actividad habitual.

La presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Central Merche Puchades ha valorado muy positivamente “el gran esfuerzo de las partes para conciliar el interés que despierta el Mercado Central por su atractivo como edificio emblemático y singular de la ciudad -que, lógicamente atrae a muchos turistas, que siempre son bienvenidos- con la actividad de venta, que, no olvidemos que es la razón de ser del Mercado”. Con el fin de preservar y respetar la actividad del Mercado Central y asegurar la calidad del servicio, el protocolo recomienda una serie de buenas prácticas a los turistas.

¿En qué consiste el protocolo para turistas del Mercado Central?

En este sentido, se solicita a los guías turísticos que efectúen a los grupos que lo visitan la explicación principal sobre el Mercado Central en una de las siete entradas al mismo, a una distancia razonable que no impida el paso de los clientes al interior y sin obstaculizar la entrada; limitar los grupos a un máximo de diez personas; y trasladar a los turistas las normas básicas de comportamiento en el enclave comercial ser respetuosos con la actividad de los vendedores; evitar recorrer los pasillos del Mercado en grupo; dejar libres las escaleras de acceso al Mercado, así como las rampas y los pasamanos; no tocar el género; y tener en cuenta que se pueden realizar fotos a los puestos salvo en aquellos en que conste una indicación que no lo permita.