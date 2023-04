La candidata del PP al Ayuntamiento de València y portavoz en el consistorio, María José Catalá, ha anunciado que “va a trabajar para que la próxima legislatura se amplíe en 300.000 metros cuadrados las zonas verdes en València con proyectos como la ampliación del Parque de Benicalap, el Parque de Desembocadura, el parque de Les Carolines y la ejecución de la segunda fase del parque de la Rambleta”.

Catalá ha realizado estas declaraciones en la presentación de las líneas principales del Programa Abierto del PP de València ciudad en el Parque Central “un proyecto del PP y que en ocho años de Ribó y PSOE sólo han conseguido abrir dos naves. En todo este tiempo no han sido capaces de poner en servicio el resto de naves de Parque Central ni los muelles ferroviarios”, ha denunciado.

Precedentes de los populares

La candidata ha recordado que el Partido Popular aumentó en 3 millones de metros cuadrados las zonas verdes en València pasando de los dos millones de metros cuadrados que había a 5 millones, duplicando el número de parques y jardines en València hasta llegar a cerca de 800 y “no de pintura, sino de grandes parques reales para que los valencianos disfrutaran de estos espacios, incluido la mayor parte del antiguo cauce del Río Turia”.

En cambio, el gobierno de Compromís y PSOE no ha construido ni un solo gran parque porque “cuando dicen que son un Gobierno es verde, ¿de qué hablan? ¿de manzanas de asfalto? ¿de macetas de cemento? ¿de alcorques sin limpiar? ¿de árboles sin podar?. Que dejen de mentir, si València es hoy una ciudad verde, ha sido gracias al Partido Popular”.

“Además, vamos a conectar los grandes parques y jardines de la ciudad a través de grandes “paseos verdes" e incrementaremos la presencia de flores en nuestros jardines. València será la Valencia de las flores”, ha indicado la portavoz popular. En este sentido, ha remarcado que no sólo se va a crear, sino que se va a mantener y conservar en buenas condiciones nuestros parques, jardines, zonas verdes y nuestro patrimonio arbóreo. “Se acabó la idea de dejar crecer malas hierbas en València, con la excusa de que es natural. No, no es natural que una ciudad como València esté mal cuidada, que los vecinos tengan que quejarse por la falta de mantenimiento de jardines, de falta poda, de plagas y de suciedad”, ha comentado.

Programa Abierto participativo y colaborativo

María José Catalá ha explicado que el Programa Abierto es “el Programa de la ciudad, el programa de València. Este es un programa de gobierno participativo y colaborativo para una València de todos en el que se han recogido propuestas de más de 500 vecinos en 200 carpas en todos los distritos de la ciudad durante el último año. Además se ha contado con casi cien asociaciones, colectivos y expertos en diferentes materias que han colaborado realizando propuestas”.

“Hace un año, abrimos esta ventana en el Antiguo Cauce y presentábamos Tu Valencia. El inicio de un periodo de recogida de propuestas de todos aquellos que habéis decidido participar desde vuestras experiencias y vivencias en València, en vuestros barrios o vuestros lugares de trabajo y hoy presentamos el resultado de este trabajo participativo”, ha explicado.

La candidata a la Alcaldía de València ha reseñado que este no sólo ha sido un trabajo del último año, sino un trabajo continuo desde el primer momento ya que en cuatro años se han mantenido centenares de reuniones con asociaciones y entidades de todos los ámbitos sociales y económicos de la ciudad. “En todos estos encuentros nos habéis transmitido vuestras ganas de una València mucho mejor, vuestras ganas de cambio y vuestras ganas de una València de todos los valencianos. Por eso, nuestro lema y el de nuestro programa no podía ser otro más que GANAS”, añadiendo “ganas de una València con mejor gestión, que apoya a las familias y comercios, de una València segura y que protege lo nuestro, una Valencia cuidada y que cuida de nuestras familias, mayores y jóvenes y una Valencia líder, referente, reivindicativa. Estos son los ejes en los que se está estructurando el programa: Ganas de gestionar, cuidar, proteger y liderar”, ha remarcado.

La buena gestión es una prioridad: bajas impuestos

Catalá ha recordado que la prioridad en este momento es la de que València tenga una buena gestión, y “por eso mi primera medida será bajar impuestos a todos los valencianos y a la actividad económica”. “En 8 años el gobierno de Compromís y PSOE se han construido 14 viviendas y en Valencia emanciparse es casi un sueño. En cambio, nosotros creemos en la juventud y por eso vamos a construir 1.032 viviendas y las ayudas al alquiler van a llegar a los siete millones de euros”, ha apuntado.

Frente al gobierno de España que fomenta los okupas nosotros apostamos por mejorar la seguridad ampliando la plantilla de la Policía Local, recuperar la policía de barrio así como la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas más problemáticas, por mayor delincuencia o afluencia y evitar vandalismo en fachadas y venta ambulante ilegal.

“El 28 de mayo le diremos a Sánchez que se acabó de manosear el país y hacer leyes lesivas, así que hay que hacer un sprint final porque no sólo hay que ganar las elecciones. Todo el mundo sabe que las ganamos, pero ganar tiene que serlo por goleada, ganar y gobernar con una mayoría amplia para poder tener un gobierno ágil y efectivo”, ha concluido.