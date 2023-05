El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado nuevamente "el abandono de la pedanía de La Punta", y ha explicado que los vecinos han presentado "hasta cuatro instancias en el consistorio para pedir que se solucionen de una vez por todas sus problemas". Estos son, según el líder de la formación naranja, "falta de iluminación en algunas calles, presencia de plagas en los solares abandonados, o abandono de la poda. Y todo esto se une al persistente problema de la seguridad, que el gobierno de Ribó se empeña en negar cuando sigue habiendo intentos de robo y de ocupación en las casas”.

De este modo, Giner ha explicado que los vecinos se han quejado por la falta de iluminación en algunas de las farolas en la avenida principal. “Según nos han trasladado los vecinos, las farolas no tienen suficiente potencia y la visibilidad es muy baja incluso en puntos clave de la avenida principal de La Punta. Los vecinos han pedido la sustitución en diferentes ocasiones porque consideran que la baja visibilidad solo contribuye a empeorar el miedo a los robos, hurtos e inseguridad en las calles, pero el gobierno de Ribó no ha hecho nada al respecto, como siempre”.

Y, del mismo modo, también ha detallado que los vecinos han reportado problemas de insectos en los solares abandonados. “Los vecinos temen la llegada del verano porque los solares vacíos no solo se pueden convertir en nidos de plagas sino también potenciar el riesgo de incendio”, ha indicado. Por ello, ha exigido la limpieza inmediata de los solares y de las parcelas, para garantizar la salud de los vecinos.

Quejas por la acequia

“El mismo problema existe también con la Acequia del Ramal de Robella, que está sucia con hierbas y objetos extraños, por lo que el agua se ha quedado estancada y provoca problemas con los insectos y demás”, ha señalado Giner. Así, ha explicado que el problema también afecta al riego. “Los vecinos ya se han quejado varias veces, pero el Ayuntamiento solo contesta que no es responsabilidad suya. A mí me da igual de quién sea la responsabilidad. Si el trabajo no lo pueden hacer ellos, que insten a la autoridad pertinente en la materia. Lo que no podemos tolerar es el abandono de los vecinos, que ya es una constante en el gobierno de Ribó”, ha denunciado.

Y, finalmente, también ha explicado que "hay problemas de poda" y que los vecinos se han quejado varias veces de una palmera abandonada en un descampado. “También sin respuesta alguna”.

Ruego al alcalde

Así, el portavoz de Ciudadanos presentó un ruego en el último pleno de la legislatura para pedir que se atiendan de una vez por todas las peticiones de los vecinos, especialmente relacionadas con los problemas de seguridad. “Y nos dijeron que ellos lo veían todo bien y que no habían detectado ningún problema, cuando los vecinos están cansados de presentar quejas y peticiones”, ha lamentado. En este sentido, Giner ha considerado “una vergüenza” la respuesta que dio el gobierno de Compromís y PSPV.

En este sentido, Giner ha puesto el foco sobre los problemas de seguridad de La Punta. “Los vecinos están desesperados por la oleada de robos e intentos de ocupación, mientras que el gobierno de Ribó sigue manteniendo una actitud totalmente negacionista con este problema. En el pleno incluso salió el concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Aaron Cano, a negar la mayor”, ha lamentado al respecto.

“Y mientras tanto, los vecinos tienen que invertir en sistemas de seguridad privados para proteger sus casas, tapiar puertas y ventanas y convivir con altercados que ya se dan incluso en la avenida principal”, ha denunciado Giner.