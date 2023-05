El ayuntamiento sacará a concurso cerca de un centenar de instalaciones deportivas municipales

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de València, ultima las bases para sacar a concurso cerca de un centenar de instalaciones deportivas municipales que hay en la ciudad, 36 de las cuales son campos de fútbol. De esta forma se cumple con la Ley de Contratos del Sector Público y, según el concejal, Javier Mateo, se hará sin perjudicar a los clubs que en estos momentos tienen la gestión, la práctica totalidad de los cuales mantendrá su estatus actual.

A día de hoy, explica Javier Mateo, las instalaciones deportivas están gestionadas por los clubes mediante un convenio con el Ayuntamiento de València. Es la fórmula que aplicó el Partido Popular, recuerda. Sin embargo, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a dar esa gestión mediante concesiones demaniales por un máximo de cuatro años, es decir, obliga a sacar a concurso público esa gestión.

"Los clubes no deben preocuparse"

Mateo cree, en todo caso, que los clubes no deben preocuparse. Confía en el procedimiento que se ha abierto al respecto, que "ha tenido buena respuesta" de todas las partes. En los últimos meses se ha desarrollado un plan de trabajo con los propios clubs, las federaciones deportivas, etc. para elaborar la bases del concurso, a las que solo les falta el visto bueno final de los servicios jurídicos del ayuntamiento. Y espera poder sacarlas a exposición pública en las próximas semanas, momento en el que, recuerda, se podrán tratar de nuevo aquellos aspectos que consideren las entidades. La idea es que el concurso se ponga en marcha antes del verano o en septiembre, con la vista puesta en tener las nuevas concesiones para la temporada 2024-2025, de manera que los clubes puedan organizarse tanto en lo referente a proyectos deportivos como al aspecto económico.

Las empresas quedan fuera

En cuanto a los asuntos más destacados, el concejal destacó tres. En primer lugar, explica, no podrán presentarse empresas. "Seguirán teniendo la gestión de los polideportivos, pero no estas otras instalaciones municipales", asegura. Así mismo, los clubes únicamente podrán presentarse para una instalación, lo que garantiza que una entidad de Benimaclet no va a venir a Malilla, por ejemplo, y abandonar las instalaciones en las que ha jugado siempre. Y además se podrán unir varios clubes para la gestión de la instalación en la que juegan, una opción que se valora extraordinariamente en el concurso.

En resumen, "se mejora la legalidad, porque se dejan de hacer convenios y se hacen concesiones como marca la ley; mejora la cogestión de los proyectos deportivos entre varios clubes y se deja un año por delante a los clubes para preparar la temporada en todos los sentidos.

Según Javier Mateo, la idea es sacar una primera tanda de concesiones para los campos de fútbol, baloncesto y tenis (unas 50 en total) y posteriormente hacer una segunda tanda con el resto de instalaciones ajustando las bases a las especificaciones de las mismas. "Y lo normal es que no cambie casi nada. Lo que sí puede cambiar es la gestión conjunta, que permitirá hacer más actuaciones y proyectos deportivos", insiste el concejal.

En total, Javier Mateo calcula que habrá cerca de un centenar de instalaciones deportivas municipales repartidas por toda la ciudad.