El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha presentado un programa “centrado en los verdaderos problemas de los valencianos”. En este sentido, ha propuesto una bajada de los impuestos a través del IBI, Cheque Escolar universal gratuito, un pacto municipal por el alquiler asequible y, por supuesto, acabar de una vez por todas el Mestalla. “Nuestro proyecto de centro es más necesario que nunca para València. La clase media del siglo XX ha desaparecido, y las recetas del bipartidismo están agotadas. Ya no responden a la realidad de 2023”, ha señalado.

“Las necesidades han cambiado por completo y no podemos seguir estancados en las políticas de bloques, de ‘qué miedo que vienen los unos y qué miedo que vienen los otros’. Necesitamos solucionar los problemas de la gente, necesitamos gestión y sentido común. Nada más. La València del futuro no puede ser una València de confrontación”, ha defendido Giner. “Nosotros apostamos por un Ayuntamiento de proximidad y cercanía, para solucionar los problemas cotidianos de la gente, porque eso es el municipalismo”.

“Presentamos una Valencia inclusiva, en la que recogemos todas las realidades, y somos necesarios porque nosotros sí que nos creemos Valencia, sí que creemos en nuestra luz, en nuestro potencial y en nuestra identidad. Mientras Compromís y PSPV intentan imponer el modelo de Barcelona y el PP mira con anhelo hacia Madrid, nosotros trabajamos por València. Por cuidarla y potenciarla como es: la capital del mediterráneo llena de oportunidades, y la mejor ciudad del mundo para vivir. Ya basta de intentar reflejarnos en otros”.

Así, Giner ha destacado que la candidatura de la formación liberal para el 28M cuenta con cuatro pilares fundamentales: familia, economía, medio ambiente y valencianismo. “Empezamos por las familias. Proponemos un Cheque Escolar universal y gratuito durante 11 meses, porque en julio también es necesario”, ha indicado. “Luego, la juventud. ¿Y cuál es el principal problema de la juventud? La vivienda. Mientras los jóvenes no puedan empezar su propio proyecto de vida, no podemos hablar de libertad, es así de simple. Por eso, lo primero que propongo es nombrar a la juventud como colectivo vulnerable y prioritario para garantizar su acceso a la vivienda”, ha explicado Giner.

“Y luego, el gran pacto por el alquiler asequible será mi mayor apuesta de esta legislatura. Un pacto en público privado en el que tienen que estar presentes arquitectos, agentes inmobiliarios, administradores de fincas y, por supuesto, todos los partidos en el ayuntamiento. Porque este ya no es un problema de izquierdas y derechas. Este es un problema de Estado municipal que debemos afrontar unidos”.

Además, Giner ha recordado algunas de las propuestas de la formación liberal para sacar 12.000 viviendas al mercado y de este modo destensar la oferta, tales como permitir la implantación de viviendas en los bajos comerciales en desuso, o dedicar todos los solares municipales vacíos a la construcción de vivienda pública. “Lo que no puede ser es que este gobierno lleve ocho años prometiendo 300 viviendas públicas para jóvenes y familias y que aún no estén listas”, ha finalizado. Y ha puesto el foco sobe el problema del atasco de las licencias y los problemas a la hora de rehabilitar inmuebles.

Asimismo, Giner también ha puesto el foco sobre la dependencia y la discapacidad, y ha prometido crear una dirección general integrada en Alcaldía para la atención a la dependencia, así como dedicar el 20% del presupuesto municipal a esta materia. Además, también ha puesto el foco sobre la creación de un sistema de pulseras interactivas para mayores y dependientes que funcione en la calle, y la creación de un programa de respiro familiar para garantizar el descanso de las personas cuidadoras.

Economía, empleo y emprendedores

Igualmente, Giner ha insistido en la necesidad de bajar impuestos en la ciudad de Valencia. “Tenemos margen suficiente y lo puedo demostrar”, ha indicado. Así, ha explicado que eliminará el pago de la ORA, y también se ha comprometido a bonificar el 90% del impuesto de plusvalía en los casos de herencia. “Y el resto, lo devolveré en el IBI. Todos los años, este Ayuntamiento deja dinero sin gastar, que yo propongo devolver a través de una bajada universal del IBI. En el caso del año 2023, la bajada sería del 32%”.

Igualmente, Giner ha propuesto la creación de una estrategia de innovación que encargará a Startup Valencia. “Necesitamos que sean los expertos quienes nos hagan una estrategia coherente y sensata. Porque, ahora mismo, la gestión de la innovación no está centralizada en un solo punto desde el que promover las políticas de manera útil y ordenada. Necesitamos sentido común, porque el futuro de Valencia depende de ello, y Valencia tiene potencial para ser la capital europea del Mediterráneo en este sector”.

Y en cuanto al comercio y hostelería, Giner ha propuesto una línea de subvenciones para que las terrazas de la hostelería se puedan adaptar al clima de invierno, y dos horas de aparcamiento cerrado gratuito para todas las personas que consuman en los negocios del centro. “No solo del centro histórico, sino también de los barrios comerciales”, ha indicado.

Finalmente, Giner también ha apoyado acabar la ampliación del Puerto de Valencia. “Yo siempre he dicho que si alguien me demuestra el daño sobre las playas del sur de continuar con la obra, me pondré en contra. Pero de momento, el gobierno de Ribó no me ha aportado un solo informe”, ha indicado. Además, ha recordado que la construcción del dique de la ampliación lleva ya muchos años hecha.

Y en cuanto al estadio de Mestalla, ha indicado: “No podemos tolerar que ese coliseo siga restando calidad a la imagen y proyección de Valencia. Ni los valencianistas ni los valencianos merecen ese esqueleto a la entrada de la ciudad. Por eso, lo que propongo es acabar el estadio, pero a Peter Lim no le va a salir gratis. Le vamos a cobrar el dinero que ponga este ayuntamiento a través de un alquiler hasta que salde la deuda. Pero el estadio se acaba”, ha finalizado.

Calidad de vida y valencianismo

Por lo que respecta a movilidad, Giner ha resaltado la necesidad de reducir las frecuencias de la EMT. “Está claro que tenemos que buscar un modelo más sostenible, pero eso no puede ser a costa de multas a los valencianos. Y menos cuando el transporte público no está a la altura de las circunstancias”, ha considerado. Así, ha indicado que uno de los objetivos de la formación liberal es recudir las frecuencias de la EMT a tan solo 10 minutos, incluidos sábados y domingos. “No es plausible que los valencianos tengamos que esperar más de 25 minutos al paso del autobús. Y no vamos a hablar de las frecuencias nocturnas y de fin de semana. Está claro que el gobierno de Ribó ha fracasado en el modelo de la EMT de transporte sostenible”, ha apuntillado.

Además, en el objetivo de mejorar la movilidad, ha incidido en la necesidad de cuatro aparcamientos disuasorios a la salida de Valencia. “Debemos ofrecer siempre alternativas. La persona que coge el coche a las seis de la mañana no lo hace por contaminar, solo viene a trabajar”, ha indicado. Y en este sentido, ha apostado por las políticas de mejora de transporte público y la formación y la concienciación. “El modelo no pueden ser las multas, como en el caso de la APR”. Así, se ha comprometido a eliminar las cámaras.

Y, en lo que tiene que ver con el valencianismo, ha defendido que las decisiones sobre Valencia se tienen que tomar en Valencia. Además, ha defendido la creación de una marca para productos valencianos y la puesta en valor de las fiestas valencianas. “No solo de las Fallas, que también, sino de la Semana Santa Marinera, San Vicente, y todas las fiestas valencianas”, ha concluido.