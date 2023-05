La asociación de vecinos y comerciantes Amics del Carme ha presentado un recurso ante el servicio de Actividades Económicas del Ayuntamiento de València alegando presuntas irregularidades en la tramitación de la licencia concedida a la empresa promotora del proyecto que pretende construir un hotel "gay friendly" en este edificio monumental conocido como Casa Vella. El consistorio ha tramitado desde 2017 la petición de licencia de obras "para rehabilitar el edificio monumental de Casa Vella declarado Bien de Relevancia Local y ocupar el edificio residencial colindante y transformar los dos en hotel, cambiando el uso urbanístico de residencial plurifamiliar en terciario hotelero", añaden fuentes de esta entidad vecinal.

Amics del Carme ya denunció a la empresa promotora por las presuntas irregularidades en la tramitación del expediente que se estaba llevando en la concejalía de Lucía Beamud, "así como las obras supuestamente irregulares que habían destruido parte de los elementos patrimoniales a proteger y especificados en la ficha de catálogo del edificio declarado BRL". Incluso las obras llegaron a arrancar pero se tuvieron que paralizar a instancias de Amics del Carme. Sin embargo, el consistorio ha dado los permisos ahora tras subsanarse la documentación que no había presentado en su momento la mercantil.

Este edificio ubicado en la plaza del Carmen, en la esquina de las calles Roteros y Pintor Fillol, fue sede de uno de los establecimientos de ocio nocturno más conocidos de la ciudad desde finales del siglo pasado y hasta principios del presente. La cadena hotelera Axel, una cadena orientada al mundo gay, anunció la apertura de un hotel, pero al poco de arrancar las obras, fueron paralizadas porque carecían de la documentación necesaria sobre varios aspectos de protección del patrimonio.

Acusan al ayuntamiento y Cultura de incumplir sus propias normativas

Ahora, una vez el ayuntamiento ha concedido la licencia de obra, Amics del Carme ha revisado la resolución de la concejala de actividades y ha interpuesto un recurso dado que dicha licencia no cumple la normativa vigente. Según el Plan Especial de Protección (PEP-EBIC) que se observa para la tramitación de este expediente, defiende Amics del Carme, "queda rotundamente prohibido que los edificios BRL inscritos en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano puedan agregarse, unirse o conectarse funcionalmente a edificios contiguos, y Lucía Beamud, como concejala de Actividades, ha autorizado dicha operación".

Te puede interesar: Opinión Ciutat Vella: hay vida más allá del uso hotelero

El problema es que la normativa redactada y aprobada por el Ayuntamiento de València "no está cumpliéndose por el propio consistorio, y la Conselleria de Cultura, que también está advertida, no ha realizado ninguna actuación ni ninguna investigación para conocer si la licencia se ajusta a norma". "Las distintas administraciones competentes en materia de Patrimonio Histórico -añaden los portavoces de Amics del Carme- están advertidas de la ilegalidad de esta resolución municipal".

Este no es un caso aislado, subrayan los vecinos. "La terciarización de Ciutat Vella es galopante -lamentan los responsables vecinales- y está propiciada por un ayuntamiento cuya gestión expulsa al vecindario". El ayuntamiento, añaden, "no frena la expulsión de residentes porque no se hacen cumplir las normas urbanísticas". Este recurso se interpone "en legítima defensa vecinal por la pasividad municipal", finalizan.