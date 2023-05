Como si de una estrella de rock se tratara, el manto «Un Poco de Muchos» fue recibido con pasión por numerosos asistentes al acto de entrega del mismo a la Basílica. Tras acabar la misa y el protocolo de entrega, incluyendo la bendición del mismo por el rector Juan Melchor, la pieza fue trasladada trabajosamente al camarín de la Virgen, donde podrá ser contemplado a partir de ahora.

Se trata de una prenda elaborada durante los últimos meses, promovida por diferentes entidades de la ciudad, como son el Centenar de la Ploma, el Ateneo Mercantil de Valencia, la Interagrupación de Fallas, el Casino de Agricultura, Lo Rat Penat, la Cofradía de San Jerónimo del Colegio del Arte Mayor de la Seda, la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda y María Dolores Alfonso, Camarera de la Virgen. Han colaborado con la misma Bordados Angelita Suay y La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Desde el mes de enero ha recorrido diferentes sedes sociales. Cada puntada ha sido realizada por la sociedad civil, especialmente comisiones de falla, pero también parroquias, entidades culturales, presos y pueblo en general. El modisto Jaime Guillem ha sido el encargado de coordinar las visitas y rematar la prenda. Días atrás se llevado a cabo las últimas puntadas, en las que intervino el rector de la Basílica, la Camarera, los representantes del Colegio del Arte Mayor de la Seda y las falleras mayores y cortes de honor.

¿Cuando lo estrenará?

Y ahora llega la pregunta del millón: ¿cuando se lo pondrá la imagen Peregrina? Con la original no hay duda: en sus dos salidas (el Traslado procesional a la Catedral y el acto conmemorativo del Centenario) llevará el manto con el que fue coronada, el que tiene cien años de antigüedad -después de ser sometido años atrás a un proceso de reparación y traslado a una tela de fondo nueva, habida cuenta del deterioro que sufría-, y que ya lleva puesto.

Ahora es cuestión de consenso entre la Camarera y la propia Basílica. Hay que recordar que este manto ha sido realizado, puntada a puntada, por 12.300 personas y que, tal como decía su bordador, Jaime Guillem, «va acompañado de miles y miles de sentimientos y de peticiones». Reconocía la Camarera, María Dolores Alfonso, que «es un manto que entra por la puerta grande». La lógica de la simbología diría que será el que lleve en la Procesión del domingo habida cuenta de su enorme carga de mensaje. Pero no está confirmado porque siempre hay intereses creados, hasta en estas cosas. En caso contrario, deberá conformarse con ser lucido en el Besamanos.

El Centenario continúa este sábado con nuevos actos: el Museo Mariano recibe el ninot de la Virgen plantado por la vecina falla Reina-Paz-San Vicente, dedicado a la Virgen y que fue salvado del fuego por la comisión para darle un destino museístico y la imagen de la patrona de la iglesia de San Valero saldrá esta tarde a la calle por primera vez en 40 años.