La "metamorfosis" que llega con el soterramiento del tren

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estuvo el martes en València apoyando a la candidata socialista a la alcaldía, Sandra Gómez, con quien comprobó el avance de la urbanización de los terrenos de los antiguos cuarteles de Defensa de la calle San Vicente, donde se construye la primera gran promoción de vivienda pública de los últimos años en la capital. Las desarrolla el Sepes y se ubica en el entorno del Parc Central, donde en febrero arrancó el soterramiento de las vías del tren (canal de acceso), cuya obra dura aún no es visible pero «avanza en plazo», asegura la ministra.

Raquel Sánchez responde en un encuentro con Levante-EMV a preguntas sobre los túneles ferroviarios, la futura estación central, el déficit de la financiación del transporte metropolitano o el acuerdo de gestión y cesión de suelo de la Marina de València.

Con la primera Ley de Vivienda (y «quinto pilar del Estado del Bienestar») recién aprobada, la ministra destaca que «se va a prohibir que la vivienda pública se pueda vender como ocurrió en el pasado cuando el PP dejó el parque público a niveles exiguos». El parque de viviendas públicas, recalca, «jamás podrá volver a venderse».

La ministra de Transportes asegura que València «ha sufrido especialmente la política de venta de vivienda pública a fondos privados y de liberalización del suelo que ha impedido a muchas personas desarrollar su proyecto vital».

De las 37.000 viviendas públicas que había en la Comunitat en 1994 se ha pasado a las apenas 15.000 actuales y en dos legislaturas de gobiernos progresistas no se ha logrado revertir la situación. València tiene una lista de espera de solicitantes de vivienda de alquiler asequible de 6.200 personas.

A puertas de elecciones y con los precios de alquiler desbocados, las promesas de engorde del parque público de viviendas se suceden. Sandra Gómez asegura que el PSPV impulsará antes de 2027 un total de 4.005 viviendas, 2.430 desde el Ayuntamiento, 1.038 desde el Ministerio de Vivienda y otras 537 desde la Generalitat.

La candidata socialista asegura que la ciudad tiene suelo para construir «de manera inmediata» 2.000 nuevas viviendas, aparte de las 2.000 que ya están en proyecto o en marcha, mil de ellas en los cuarteles de Defensa de San Vicente (Artillería e Ingenieros) y en los desarrollos de Malilla Norte, Fuente de San Luis o Patraix. En 20 años de gobierno del PP se perdieron casi 20.000 viviendas públicas en la ciudad. «Ahora nos estamos poniendo al día», recalca.

Sobre el modelo de gestión de la vivienda pública, la ministra asegura que serán «los ayuntamientos los que decidan si se construyen a través de sus empresas públicas, si suscriben acuerdos con empresas, porque la colaboración público-privado es factible también para la promoción de vivienda pública, o si otorgan derechos de superficie a través de concesiones». «Que sean viviendas públicas pero que se pueda entregar su gestión a entidades públicas, entidades privadas o del tercer sector, que tienen mucha experiencia en este aspecto». «Hay muchas fórmulas que al final deben satisfacer el objetivo que es poner el mayor número de viviendas a disposición de la ciudadanía», apunta Raquel Sánchez.

«La reserva de vivienda pública que con la nueva ley ha aumentado del 30 al 40% va a permitir la entrada de mucha vivienda en los próximos años en el mercado de alquiler asequible», augura , en la misma línea, Sandra Gómez.

Y ¿dónde se encuentra el suelo para tanta vivienda? La concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa asegura que en los desarrollos que ya hay en marcha pero también en los pendientes del Grao, Benimaclet y el PAI del Parc Central, que con el soterramiento de las vías liberará suelo para cientos de viviendas. También en el plan del Cabanyal con cinco nuevas unidades de ejecución previstas con 700 viviendas públicas de alquiler.

Rediseño de la estación central

Sobre la evolución de las obras del canal de acceso, el túnel ferroviario que permitirá conectar los barrios del sur y acabar con el cinturón de hierro del centro, cuyas obras arrancaron oficialmente hace tres meses, Raquel Sánchez asegura «se están haciendo análisis topográficos y geotécnicos, se están analizando los servicios afectados para dar respuesta a los viajeros y usuarios y también al entorno para que la afección sea la menor posible. Es una obra de gran complejidad».

«Es la obra más importante de esta generación», apunta Sandra Gómez.

El canal de acceso «va a tener impacto en el mapa ferroviario y de movilización de inversión pública y empleo pero también en la vida de los vecinos de Malilla, Russafa, Fuente San Luis, San Isidro, Creu Coberta, la zona de San Vicente, Sant Marcelino… cuya vida ha estado marcada por el paso del tren. La desaparición de las vías, en el horizonte de 2027, y el desarrollo de un corredor verde sobre el túnel cambiará por completo esta parte de la ciudad, en especial, el degradado tramo final de San Vicente. «De ser una de las zonas, sinceramente, con peor calidad de vida pasará a ser una de las mejoras zonas de la ciudad, con servicios de proximidad y renaturalizada».

La ministra recalca que «el canal de acceso va a tener un impacto en la integración urbana del ferrocarril en la ciudad pero también supondrá una metamorfosis de todo el sistema ferroviaria de la Comunitat Valenciana. Estas obras ferroviarias van a tener un impacto muy importante desde el punto de vista de la mejora de la fiabilidad y de las necesidades futuras. Estas obras no son solo importantes para València, lo son también para el Corredor Mediterráneo».

Esa modernización de la red ferroviaria de València no depende solo del canal de acceso, también está la futura Estación Central intermodal y túnel pasante que acabará con el «cul de sac» ferroviario actual.

Sobre el túnel que atravesará la ciudad por las grandes vías, Raquel Sánchez asegura que «estamos en trámite de resolver las alegaciones que surgieron del proceso de información pública de los estudios informativos para remitir el proyecto en breve a evaluación ambiental». En cuanto a la Estación Central, con diseño inicial de César Portela, «estamos trabajando en un rediseño de la terminal para que se adapte mejor al incremento de pasajeros fruto de la liberalización ferroviaria, que ha sido un éxito». «Podrán venir otros gobiernos que planteen proyectos, pero es incuestionable que son obras necesarias, que van a suponer una inversión de más de 3.200 millones de euros, y que no nos podemos permitir el lujo de ponerlas en crisis» por eventuales cambios de gobierno tras el 28M

Otra de las piezas del nuevo sistema ferroviario es la prolongación del túnel de Serrería, una obra de 100 millones de euros que permitirá eliminar las vías de los barrios del Grao y Moreras y conectar la avenida de Francia y la Alameda con el frente marítimo. «En las próximas semanas se someterá a información pública el estudio informativo del túnel de Serrería que cruzará el Parque de Desembocadura». «Es el hito más inmediato de esta obra con la también cumplimos nuestro compromiso».

El Gobierno sigue sin concretar cual será su participación en el futuro órgano gestor de la Marina de València. «Al margen de cual sea el camino para resolver jurídicamente esta situación provisional del Consorcio el objetivo final es la integración del puerto y la ciudad y generar allí una zona a disposición de la ciudadanía, para usos culturales, educativos, lúdicos, del hub tecnológico, con un aprovechamiento máximo de la lámina de agua que incluya una zona de actividades deportivas acuáticas».

El Gobierno no ha resuelto si la Autoridad Portuaria de València estará o no el nuevo ente gestor. Tampoco se ha puesto sobre la mesa la reivindicación del alcalde, Joan Ribó, de una cesión definitiva a la ciudad, previa segregación del suelo de la Marina. Una cesión que podría generar un precedente en otros puertos y ciudades. «El Puerto de València forma parte de la Red de Puertos de Interés General del Estado, no es una entidad absolutamente independiente», recuerda Sánchez. «Tendremos que trabajar para ver cómo hacemos posible esa integración del puerto y la ciudad, como se está haciendo en otros puertos del Estado». «Hay que trabajar para llegar a un proyecto de consenso».

Sobre una posible gestión compartida ciudad, Generalitat y Gobierno, la candidata socialista asegura que «al final todo suma» y apremia, una vez condonada la deuda que dejó «la fiesta» de la Copa del América, «a llegar a un acuerdo entre el Gobierno, la Generalitat y el ayuntamiento para un nuevo ente gestor en el que cada uno con sus competencias pueda sacar todo el potencial a la marina».