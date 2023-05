Roc Soler Perpiñá podrá decir, cuando sea mayor, que fue el primer infante de la ciudad de València que fue "recibido" por la ciudad y que además, lo hizo el alcalde de la villa, Joan Ribó. Este joven bebé de dos meses, que no rechistó en ningún momento desde que llegó al Palacio de Monforte, es el primero que protagoniza la primera Ceremonia de Bienvenida a la Ciudadanía, vulgo "bautizo civil", aunque el alcalde repitió hasta la saciedad que "no es un bautizo civil. Se llama como se le llama: bienvenida a la ciudadanía". Además de asegurar "desde el primer momento" que "no vamos a competir con nada ni con nadie". Dicho de otra forma, que no pretende entrar en guerra de cifras respecto al sacramento cristiano.

Candela y Andreu son los sorprendidos padres de este bebé primerizo, que se encontraron con la expectación propia de quien es el primero en la historia. "No queríamos bautizarlo, pero como vimos que el ayuntamiento lo había anunciado. No imagiábamos que iba a ser el primero. Queríamos hacer algo. Esto nos pareció perfecto y el lugar es idílico. Pero si: le contaremos todo lo que se organizó". Además de ser algo visto y no visto: "no imaginábamos que nos iban a dar fecha tan rápidamente. Pero como muchos están jubilados, se ha podido hacer". Y en el futuro, lo que venga: "si él, cuando sea mayor, quire bautizarse, ya será cuestión de él". El padre, funcionario, no está bautizado "y sería hipócrita por mi parte hacerlo si yo no lo estoy. La madre sí "por tradición".

"Es un acto muy bonito. No es un lugar frío como el juzgado. Es una ceremonia familiar. Muy recomendable".

Lectura de derechos, violín, Gloria Fuertes, Marc Granell...

¿Cómo ha sido la ceremonia? Lo explicaba el alcalde: leyendo "la Lectura de los Derechos del Niño respecto a la ONU y la Constitución. Han hablado ellos, uno de los padrinos ha tocado "La Vida es Bella" al violín, que ha quedado precioso, y luego he leído dos poemas para acabar: uno de Gloria Fuertes y otro de Marc Granell, uno en castellano y otro en valenciano. Y hemos acabado firmando la declaración".

No han faltado los regalos por parte del consistorio. "Unos libros, unos comics, una chaqueta, un peluche... y además, en una bolsa de tela para meterlo todo" decía los padres.

"Un 38 por ciento de los valencianos son ateos, agnósticos o laicos"

El alcalde aseguró que ya hay tres niños más esperando su turno para participar en esta ceremonia, que se celebrará los lunes. "Decidimos instaurar lo que ya se hace en otras ciudades. Y lo hacemos porque, mirando los datos, en València el 58 por ciento de la población se considera creyente. Y de ellos, de cada tres hay dos no practicantes y uno que sí. Pero detrás hay un 38 por ciento que se considera atea, agnóstica o laica. Es, si se permite la expresión, la segunda forma de entender la ciudad y luego está el resto de religiones. Y era importante que, los que quieran, se le pueda dar una bienvenida, de felicitarse. Es lo mismo que en el matrimonio, donde se recuerdan los derechos y obligaciones. No sé por qué, cuando oficio bodas, siempre miro al hombre cuando recuerdo la necesidad de ayudar en las labores del hogar, como dice el Código Civil. Aquí se habla del derecho de los niños que es importante recordar porque somos una sociedad que, por encima de la pluralidad religiosa, hay derechos generales. Y esto es una forma de abrir una posibilidad para quien no practica religión. Que son más de una de cada tres personas".

Y reiteró: "no es un bautizo. Es un acto de recibimiento, de celebración, de explicar claramente los derechos de los Niños, que están escritos en la legislación española e internacional. Cuando una persona viene al mundo, todos, empezando las autoridades, debemos ponerlo en práctica".