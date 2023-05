La candidata del Partido Popular a la alcaldía de València María José Catalá ha mantenido un encuentro con el Consell de la Juventut en la sede de esta organización que trabaja para los jóvenes, donde ha explicado su programa para este sector de la población, con el que se presenta a las próximas elecciones de mayo.

“Los jóvenes necesitáis conseguir un empleo digno y poder acceder a la vivienda, y en este momento estos dos pilares básicos para desarrollar vuestro proyecto personal y profesional no están garantizados en la ciudad. Me voy a volcar para que podáis emanciparos y que poder comprarse una vivienda o alquilarla no sea un sueño, sino una realidad”, les ha trasladado María José Catalá.

En este sentido, la alcaldable del PP ha anunciado que va "a triplicar las ayudas al alquiler para los jóvenes de menos de 35 años. De esta manera se habilitará en el presupuesto una línea dotada de 7 millones de euros para ayudar acceder a una vivienda", ha dicho.

Catalá considera una "barbaridad" que los jóvenes destinen el 70% de su sueldo al alquiler

Catalá ha recordado que Compromís y PSOE "sólo destinan 2,4 millones de euros para ayudas al alquiler y 500 familias que cumplían con todos los requisitos han quedado excluidas por falta de presupuesto". “Esto no puede pasar. Nueve de cada diez jóvenes valencianos no se pueden emancipar y, los que lo consiguen, han de destinar cerca del 70% de su sueldo a pagar el alquiler. Es una barbaridad”, ha afirmado.

Junto a las ayudas al alquiler, la candidata del Partido Popular ha explicado su programa para construir 1.032 viviendas de protección pública en 8 barrios de la ciudad (Ruzafa, Malilla, Nou Moles, Na Rovella, Fonteta, La Torre, Benicalap y El Grao) utilizando los solares municipales habilitados para ello y con colaboración público-privada.

Asimismo, otro de los puntales clave del gobierno del Partido Popular es el empleo juvenil. “Tenéis que acceder a un empleo digno y para eso hay que incentivar la actividad económica, atrayendo inversiones y poniendo alfombra roja a los emprendedores. Por ello, abriremos una la Oficina “Impulsa y Consolida Tu Proyecto” para asesorar a los jóvenes que quieran emprender en Valencia con ayudas económicas directas, para el lanzamiento de actividades empresariales, comerciales y proyectos de emprendimiento para jóvenes de hasta 35 años.