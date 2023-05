El alcalde de València y candidato de Compromís a revalidar la alcaldía Joan Ribó ha presentado hoy una propuesta "para recuperar un medio de comunicación público y de ámbito municipal" con el objetivo de “poder dar voz a la ciudadanía y a las diferentes entidades de la ciudad de València, fomentando la participación, la transparencia y la información de proximidad”.

La propuesta de la coalición valencianista "no supondría prácticamente gasto, ya que se haría a través de una plataforma en la que se colgarían contenidos audiovisuales y digitales", tales como programas en formato televisivo, podcasts, informativos radiofónicos diarios, entre otros.

La ciudad de València ya tuvo un medio de comunicación local, "que el Partido Popular cerró en enero de 2012 por su mala gestión". Una decisión que fue criticada por la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y por el resto de partidos, que criticaron que los recortes del PP estaban centrados sólo en destruir trabajo, lamentan fuentes de Compromís per València.

Desde Compromís per València, en concreto, "se criticó que no hubiera fondos para un medio de información local y sí para los 150.000 euros destinados asiduamente a la ornamentación del Pont de les Flors de ese momento, una situación que ya no se da gracias al cambio de las anteriores flores por los geranios actuales".

Un medio de servicio público

En cualquier caso, lo que plantea Compromís per València es "un medio de servicio público adaptado a los nuevos tiempos, una plataforma donde se puedan consumir los contenidos a la carta, un formato en auge y que es la forma en que más se consumen los contenidos audiovisuales hoy día", apuntan los responsables de la coalición naranja.

Así, en esta plataforma, "se daría voz y espacio a la ciudadanía de València en general, y a las distintas entidades de la ciudad". Sería un sitio donde la información local y de proximidad sería la protagonista, fomentando la transparencia, la participación y el servicio público a la ciudadanía, indican las mismas fuentes.

Un espacio en el que poder informarse de todas las propuestas culturales, iniciativas del tercer sector, concursos y actualidad de València. "Un lugar donde poder conocer a personas de nuestra ciudad que están destacando por algún motivo y, también, un canal a través del cual plantear preguntas y obtener respuestas", finalizan estas fuentes.