La Dirección General de Costas del Ministerio de Transición Ecológica ha dado el visto bueno al plan especial del Cabanyal (PEC) tras la renuncia del ayuntamiento al hotel de 15 plantas proyectado en Eugenia Viñes a modo de nuevo hito arquitectónico en altura en el frente marítimo. Sin embargo, el nuevo plan del Cabanyal sin derribos, con más zonas verdes, más de mil viviendas, en su mayoría de protección pública y alquiler asequible, y blindaje para su singular trama urbanística y arquitectura modernista llega a puertas de elecciones sin tener todos los informes favorables.

A menos de 20 días de elecciones, al nuevo planeamiento le faltan aún dos informes favorables de la Conselleria de Educación y uno más de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, además del preceptivo informe del Consell Jurídic Consultiu. "Todo está subsanado y hablado", aseguran en la Concejalía de Desarrollo Urbano, que confían en que los informes que faltan lleguen "a lo largo de esta semana". El pulso que durante meses han mantenido el equipo redactor del plan y la concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, con Costas por el hotel de 15 plantas ha llevado al límite los plazos para tener aprobado en tiempo el esperado plan del Cabanyal.

Ante la insistencia de Costas, que ha informado en tres ocasiones (la última el 25 de abril) contra la torre prevista en Eugenia Viñes en zona de influencia del dominio público marítimo terrestre, la Concejalía de Desarrollo Urbano eliminó hace dos semanas del planeamiento el edificio de 15 alturas pero no la edificabilidad (12.000 m2 de techo) cuyo diseño y volumetría queda para un estudio de detalle posterior. La solución, sin embargo, no contenta del todo a Costas que no quiere dejar abierto la cuestión de las alturas, y ha reclamado que se fije un tope de alturas, seis concretamente. Tras la celebración, el pasado 3 de mayo, de la comisión territorial de la Conselleria de Territorio en la que se dio el visto bueno condicionado a la espera de los informes al plan del Cabanyal, los redactores del plan especial han tenido que ajustar el plan y limitar a seis las alturas del edificio hotelero/terciario. La correción fechada el 5 de mayo se remitió a Costas que hoy, según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno y la Concejalía de Desarrollo Urbano, ha dado el visto bueno definitivo.

Edificios en primera línea más altos

El hito arquitectónico proyectado por los redactores del plan, Gerardo Roger y Luis Casado, desaparece así. El futuro hotel no será siquiera uno de los edificios más altos del barrio. En la misma unidad de ejecución del hotel (que ocupa los terrenos del frustrado PAI de las piscinas olímpicas) hay previsto un edificio de viviendas de siete plantas. Los edificios que se construyan en sustitución de los Bloques Portuarios también levantarán hasta siete alturas. Costas en este caso no ha puesto reparos.

El plan del Cabanyal lleva ocho años de tramitación y ha sido objeto de ajustes por cuestiones que demandaron los vecinos, que reclamaron rebajar edificabilidad para respetar zonas verdes existente en Doctor Lluch y poner límite a los apartamentos turísticos. El informe favorable "condicionado" al catálogo de inmuebles protegidos del nuevo plan por parte de la Conselleria de Cultura también supuso dos años de trámites, informes, reparos y correcciones. La solución para los bloques portuarios añadió tiempo a la redacción del nuevo plan, al que han puesto reparos varios organismos e instituciones.

El Plan Especial del Cabanyal que el gobierno progresista encargó en 2016 a los urbanistas Gerardo Roger y Luis Casado sustituirá al anterior Plan de Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal aprobado por el gobierno de Rita Barberá, que incluía la prolongación de Blasco Ibáñez a través del conjunto histórico protegido. El plan de la prolongación fue suspendido por expoliador por el Ministerio de Cultura en 2010 y anulado en 2015 por el ayuntamiento en una de las primeras decisiones adoptadas por el primer gobierno de coalición de Joan Ribó (Compromís) con PSPV y Valencia en Comú.