El Grupo Popular ha advertido del nuevo revés para el plan del Cabanyal, en un comunicado por esta formación política. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha emitido un nuevo informe "desfavorable" al plan municipal y afirma en sus conclusiones que el plan urbanístico no se puede por tanto aprobar, ha revelado la candidata a la alcaldía María José Catalá. De hecho, Levante-EMV ya publica en su edición de hoy que la dirección de Costas ha emitido un informe favorable al plan, tras rebajarse las alturas de las construcciones previstas en primera línea del litoral, pero que faltaban aún los informes de la Conselleria de Educación, de la Secretaría de Telecomunicaciones (dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos) y del Consell Jurídic Consultiu.

La complejidad técnica del Plan del Cabanyal y la falta de estos dictámenes pone cada vez más difícil que este documento pueda ser aprobado totalmente antes de las elecciones del 28 de mayo. Este segundo informe de Telecomunicaciones es respuesta a otro anterior de enero, al que el consistorio ya presentó alegaciones a su vez.

"El Plan del Cabanyal no está aprobado", concluye la alcaldable popular

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València ha señalado que esta situación “es la muestra de lo que han sido los ocho años del gobierno liderado por Joan Ribó y apoyado por el PSOE en el ayuntamiento que van a terminar la legislatura sin aprobar un plan urbanístico que es vital para los vecinos del Cabanyal. Han perdido mucho tiempo y será una prioridad cuando sea alcaldesa poder dar respuesta urgente a las necesidades de los vecinos”, ha añadido la aspirante a la vara de mando.

Catalá ha señalado que por mucho "que se empeñen desde el gobierno municipal", el Plan del Cabanyal "no está aprobado porque faltan entre otros el informe favorable del Gobierno como ayer pudimos saber" y el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), "que tampoco está listo que sepamos". Además este informe es "preceptivo y vinculante", y "sin el mismo, no se puede aprobar".

Una serie de cuestiones "no han sido subsanadas"

En concreto, según el informe de la Secretaría General de las Telecomunicaciones, al que ha tenido acceso Levante-EMV, este departamento estatal advierte al servicio territorial de Urbanismo del Ayuntamiento de València que no ha solucionado de forma conveniente la futura instalación de antenas en los edificios de este conjunto histórico catalogado como BIC. Los técnicos del ministerio afirman que se han incluido demasiadas restricciones a las operadores de telecomunicaciones. También concluyen que una serie de correcciones que exigieron al servicio de Urbanismo en su informe del 25 de enero no han sido tenido en cuenta. "Se observa que las faltas de alineamiento con la legislación encontradas en el instrumento remitido originalmente a esta Secretaría General, y reflejadas en el correspondiente informe emitido con fecha 25/01/2023, no han sido subsanadas o han sido subsanadas parcialmente, por lo que se estima necesario su corrección..." remarca el citado informe.

Este informe demuestra "la nula gestión" del Govern del Rialto

Para Catalá, se trata de “una muestra más de la nula gestión”, puesto que ha argumentado que el gobierno del Rialto "solo ha sido capaz de construir 14 viviendas públicas en ocho años, cuando los jóvenes de la ciudad no pueden emanciparse". Por otro lado, Catalá ha lamentado el "fracaso" en cuanto a los fondos europeos: “Los fondos EDUSI para rehabilitar el Cabanyal se van a tener que devolver porque Compromís y el PSOE solo han ejecutado el 25% desde 2016. Hay otras ciudades que han pedido más dinero porque sí están ejecutando y se les ha autorizado porque saben que València va a tener que devolver dinero”.

Catalá asegura que el Cabanyal "no merece un equipo de gobierno que les falla porque es de vergüenza que se tenga que devolver dinero para rehabilitar este barrio por la falta de gestión y la negligencia de Compromís y el PSOE", ha zanjado.