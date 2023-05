Un parque fotovoltaico en los tejados, hornos crematorios que reduzcan la huella de carbono, urnas árboles para el descanso de los difuntos, vehículos eléctricos para desplazarse por el camposanto, nuevos espacios verdes y con una disposición más amable... son algunas de las novedades que prepara el Ayuntamiento de València, y que en el algunos casos ya implementa, para liderar la transformación hacia la sostenibilidad de los cementerios en toda España. El ayuntamiento, dentro de la estrategia urbana València 2030, hará visible esa apuesta con su participación en Funermostra, la feria de productos y servicios funerarios que se celebrará del 18 al 20 de octubre en Feria Valencia.

El objetivo del cap i casal es, de este modo, convertirse en una referencia para el resto de ciudades españolas en un sector, el funerario, que se encuentra en pleno proceso de innovación para que su impacto sea más sostenible. De hecho, la iniciativa «estrella» lanzada por la Concejalía de Cementerios y Servicios Funerarios, que dirige Alejandro Ramón -que no repetirá en la próxima legislatura al no estar en las listas a los comicios con Compromís-, «Requiem in Power», ya cuenta con su réplica en Bilbao. Si bien en la capital bilbaína ya funcionan 186 placas solares en el techado de su cementerio municipal, está previsto que València cuente con un parque fotovoltaico con 6.658 placas solares distribuido en los cementerios municipales del Grao, Benimàmet, Campanar y la sección 19 del Cementerio General que será la mayor planta solar en suelo urbano de todo el país. La planta, de 2,83 megavatios de potencia, servirá para suministrar equipamientos municipales, a la propia red eléctrica y a comunidades energéticas locales en un radio de distancia de 5 kilómetros de esos cementerios.

Asimismo, Ramón ha explicado hoy, en un encuentro con los medios de comunicación al que también han asistido representantes de Funermostra, que la concejalía está trabajando también en un nuevo concepto de nicho bajo el nombre de «obra singular», con el que se pretende contar con una plaza ajardinada en la sección 19 del Cementerio General en la que se combinen nichos y columbarios con una disposición diferente a la habitual para que el cementerio «deje de ser un espacio tan cuadriculado y frío». Asimismo, València ya cuenta también con la iniciativa «Urna Árbol» por la que se regala una urna a la familia del difunto con la semilla de un árbol para que puedan plantarlo en su recuerdo o la provisión de coches eléctricos para los desplazamientos internos dentro del camposanto.

Un modelo a nivel nacional

El ayuntamiento, con proyectos como el del parque fotovoltaico y con la fuerza de que el Cementerio General fuera premiado como el Mejor Cementerio de España en 2022, quiere convertirse en modelo a nivel nacional de gestión de los camposantos. Para ello, pretende convocar a Funermostra a los responsables de gestión de cementerios de toda España. «La suma de factores y sinergias hace que València pueda liderar el cambio hacia la sostenibilidad», ha apuntado Ramón.

«Funermostra es el escenario del cambio. Durante el certamen se muestran las últimas novedades y tendencias del sector y se da visibilidad a las alternativas más verdes y sostenibles, esenciales ante la crisis medioambiental», ha insistido José Vicente Aparicio, presidente de Funermostra, que, ha recalcado la importancia de «tomar conciencia hoy y trabajar juntos para lograr un planeta más limpio y sostenible».