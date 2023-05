El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha participado en un encuentro con Unión Profesional para conocer las principales peticiones y carencias de los diferentes sectores profesionales que trabajan en la ciudad de Valencia. Y, en este sentido, ha celebrado que el programa electoral de la formación liberal para el 28M ya incluya una de las necesidades más demandadas por el colectivo: realizar una aditoría 360 grados para la accesibilidad de la ciudad de Valencia.

"Estamos muy orgullosos de llevar esta iniciativa en la propuesta 66 de nuestro programa electoral", ha indicado. En este sentido, ha explicado que la propuesta incluye una auditoría completa pormenorizada de la accesibilidad urbanística de la ciudad de Valencia, con la participación de todos los colegios profesionales para que puedan hacer aportaciones y mejorar. "Y no solo estamos hablando de barreras físicas y arquitectónicas. La auditoría también debe incluir todos los puntos débiles de las barreras sensoriales o de acceso a la información", ha valorado.

Además, Giner ha indicado que esta auditoría completa de toda la ciudad será el paso previo para poder elaborar un plan de adaptación total de la ciudad. "La auditoría 360 nos dará una imagen pormenorizada y real de todas las barreras que todavía existen en nuestra ciudad, y que convierten nuestras calles en un lugar hostil para las personas con restricciones de movilidad o cualquier otro tipo de condición física y sensorial", ha detallado.

"No podemos hablar de libertad si no hay plena inclusión. Por ello, esta auditoría es nuestra gran apuesta. Pero no es una apuesta nueva. Nosotros ya presentamos esta propuesta en febrero de 2021 y fue aprobada, el problema es que el gobierno no ha hecho nada desde entonces y, lamentablemente, no la ha puesto en marcha, aun estando aprobada", ha especificado. "Pero nosotros nos comprometemos a ponerla en marcha tan pronto como tengamos la oportunidad de hacerlo", ha finalizado.

Además, Giner ha recordado que la plena diversidad e inclusión ha sido y será el objetivo final de la formación liberal. "Todo nuestro trabajo va dirigido a eso". Así, ha recordado que la lista de Ciudadanos para las elecciones del 28M cuenta con siete personas con discapacidad. "Eso es el 20% de la lista. Ha llegado el momento de dejarnos de promesas y comprometernos de verdad. Las personas con discapacidad no pueden ser observadoras durante más tiempo, deben ser protagonistas", ha valorado.

Y, finalmente, también ha recordado que una de las propuestas de la formación liberal es dedicar el 20% del presupuesto total del Ayuntamiento a la dependencia y políticas de inclusión. "Para poder hacer realidad iniciativas como, por ejemplo, esta auditoría 360 grados de la ciudad", ha concluido. Y además, ha puesto en valor una vez más la colaboración público-privada, para que los colegios de profesionales participen activamente en los proyectos de mejora de la ciudad.

Protagonismo de colegios profesionales

De este modo, Giner ha resaltado que los colegios profesionales "están compuestos por personas perfectamente preparadas que conocen mejor que nadie su campo de especialización". "Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de echar a perder todo ese conocimiento y experiencia simplemente por no sentarnos con ellos a escuchar. No tiene ningún sentido que los profesionales nos están dando las claves para mejorar nuestra ciudad y que nosotros como Ayuntamiento hagamos oídos sordos, que es lo que está pasando ahora mismo", ha denunciado.

"Por eso, me comprometo a seguir estrechando los lazos de la colaboración público-privada, que siempre ha sido una de nuestras grandes banderas. Aprovechemos todos lo que tiene que aportar la sociedad civil para mejorar la política", ha valorado. "Por ejemplo, en el caso del estudio 360 grados para la accesibilidad total de Valencia, necesitamos a los arquitectos, ingenieros, terapeutas, educadores... Además de, por supuesto, las personas que enfrentan las barreras todos los días", ha señalado.

"Otro ejemplo de perfecta colaboración público-privada sería confiar de una vez por todas en los colegios de arquitectos e ingenieros para desatascar el problema de las licencias en la ciudad de Valencia", ha considerado Giner, al tiempo que ha recordado que ahora mismo hay unas 70 licencias atascadas en el Ayuntamiento, lo que equivale a unas 3.000 viviendas. "Eso es un verdadero drama, porque podríamos estar solucionando el problema de la vivienda para nuestros jóvenes, y no hacemos nada. ¿Por qué no confiar en los colegios de profesionales, si el Ayuntamiento no tiene capacidad suficiente?", ha cuestionado.

En la reunión con Unión Profesional han participado Juan Pablo Batet, gerente del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía; Inmaculada Íñiguez, presidenta del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat Valenciana; Juan Checa, gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia; Juan Carlos Peral, representante del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunitat Valenciana; Sebastían Cucala, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, y José Soriano, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.