El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha participado en un encuentro con representantes del Consell Valencià de la Joventut para compartir las principales inquietudes y necesidades de los jóvenes en la ciudad de València. Giner ha hecho hincapié en el gran pacto municipal por el alquiler asequible y ha exigido la presencia de los colectivos de jóvenes en los principales órganos de decisión a nivel municipal. “El gran drama de nuestros jóvenes es que no se pueden independizar para iniciar su proyecto de vida. La vivienda es nuestra máxima prioridad ahora mismo”, ha indicado al respecto.

De este modo, Giner ha abogado por el gran pacto municipal por el alquiler asequible, en el que deberán estar presentes todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento, así como todos los colectivos implicados en la vivienda, tales como arquitectos, agentes inmobiliarios, administradores de fincas y demás. “El problema de la vivienda es tan grave que no podemos seguir utilizándolo como un arma política. Necesitamos sentarnos todos en una mesa para buscar soluciones conjuntas”.

En este sentido, Giner ha propuesto a Nacho Sánchez –integrante de la lista de Ciudadanos para el Ayuntamiento de València y coordinador de jóvenes en la Comunidad Valenciana– como responsable de este gran pacto. “Las ayudas son útiles y necesarias por no pueden ser la norma, lo que tenemos que hacer es solucionar el problema desde la raíz y garantizar la máxima independencia para los jóvenes. Una ciudad en la que no existen los alquileres de 90 metros por menos de 800 euros es un drama que no podemos seguir tolerando”, ha valorado.

Aumentar la oferta y normalizar precios

Por ello, ha lanzado cuatro propuestas básicas del gran pacto por el alquiler asequible y la normalización de los precios en la ciudad de Valencia: “Lo primero es movilizar todos los solares municipales para empezar a construir vivienda de alquiler asequible, con precios más accesibles. Y luego, por supuesto, poner en marcha todas las herramientas para agilizar la construcción, rehabilitación y reacondicionamiento de viviendas para aumentar la oferta y normalizar precios”, ha indicado.

Del mismo modo, Giner ha insistido en las políticas sociales con perspectiva y, sobre todo, en la mejora de los sistemas de atención para la salud mental. Además, el portavoz de la formación liberal ha considerado que ha llegado el momento de confiar en los jóvenes, y convertirlos en protagonistas de sus propias políticas. “Los jóvenes tienen que estar de una vez por todas presentes en los principales órganos de decisión política en la ciudad de Valencia”, ha considerado.