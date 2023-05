Hoy es el día. Y grande en la devoción mariana. Porque el último antecedente, en mayo de 1998, en el 75 aniversario de la Coronación, la imagen que salió fue la Peregrina. Este mediodía, desde las once, la imagen original saldrá de la Catedral, donde ha pasado la noche, para iniciar el camino para reencontrarse con el pilón de piedra del Puente del Real, aquel en el que se apoyó para ser coronada. Coronarla convierte a la Virgen de turno en una advocación «cinco estrellas». Y si lo hace un cardenal primado, aún más: la «Geperudeta» fue la cuarta que lo recibió de esta manera en España. Vírgenes coronadas son la de los Desamparados, Pilar, Covadonga, Mercé, Aránzazu, Begoña, Candelaria, Rocío, Guadalupe... es decir, las más importantes y conocidas del devocionario. Pero también muchas de poblaciones más pequeñas. De hecho, en Campanar tienen a gala, con razón, que su Virgen fue coronada ocho años antes.

A la Virgen no se le impone nuevamente la corona. No hay un acto impostado que recree lo sucedido hace cien años porque no se puede coronar lo que ya lo es.

La comitiva saldrá a las once de la mañana y recorrerá el mismo camino que en 1923. Hará paradas en la Iglesia del Salvador, la Facultad de Teología y la Iglesia del Temple. El mejor momento para verla es en Pintor López y después, tratar de ver lo mejor posible la tarima, desde la que se interpretarán diferentes piezas musicales a cargo de la Escolanía, la Coral Catedralicia, el Orfeó Valencià y la Sinfonietta Valenciana. Durante la misma se estrenará el Himno del Centenario de la Coronación, de Salvador Chuliá y Josep Martínez.

Ximo Puig y Joan Ribó han confirmado su presencia. Durante el acto, el rector de la Basílica ofrecerá la «Corona de Caridad» (la recaudación para fines sociales obtenida durante el año) y oficiará el cardenal Enrique Benavent.

El regreso de la imagen se prevé antológico, puesto que transitará por calles anchas (Tetuán y Paz), donde se intuye una presencia masiva.

Por la tarde, el programa ya empieza a normalizarse con el programa convencional. Con «dansà» de los pueblos a las seis y media, la Salve a las ocho, el concierto de la banda municipal a las diez de la noche, una «mascletà» nocturna a las once y media de la noche y, a medianoche, la «dansà» (la cuarta y última) de los grupos de baile de la ciudad.

La plaza de la Virgen acogió la segunda sesión de la «dansà a la Verge», que volvió a llenar el recinto tanto de participantes como de público. La fallera mayor, Laura Mengó, y la corte de honor abrieron el turno de cientos de miembros de comisiones.