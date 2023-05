Finalmente sí habrá huelga general en la Empresa Municipal de Transportes de València el próximo jueves, día de 18 de mayo´, para reclamar al Gobierno que los conductores profesionales puedan jubilarse a los 60 años de forma anticipada, tal como se prevé en el Real Decreto de 2011 por la peligrosidad que supone esta actividad profesional.

La asamblea general de los trabajadores de la compañía ha dado un "sí" abrumador a secundar esta jornada de protesta en toda España, que se extiende a todos los chóferes profesionales del transporte público y privado sea cual sea su actividad: autobuses, camiones, ambulancias o repartidores. Bien es cierto, que en la EMT de València ha habido una baja participación, que no llega al 50% de la plantilla, en estas votaciones celebradas este viernes 12 de mayo, hasta las 24 horas.

Resultados de las votaciones

Los datos son los siguientes: de los 741 votos emitidos, 538 han votado a favor de hacer huelga, y 198, han votado en contra. Ha habido 4 blancos y 1 nulo. Los números demuestran ese apoyo rotundo a hacer huelga pero también la baja participación citada ya que en EMT València trabajan cerca de 1.800 empleados, de los que casi 1.400 son conductores y conductoras, que son realmente los que están llamados y llamadas a este paro general en toda la Comunitat Valenciana y en toda España.

La Conselleria de Trabajo tiene que fijar los servicios mínimos

Tal como ha informado a Levante-EMV, el presidente del Comité de Empresa Pedro Vizcaíno "la asamblea es soberana y ha decidido que el 18 de mayo se haga huelga". Ahora, el Comité de Empresa designará un Comité de Huelga, para que la jornada reivindicativa se desarrolle dentro de los cauces legales, y se garantice el desarrollo a la huelga de los trabajadores que quieran acogerse a ella, y el derecho de los que no quieran parar.

Asimismo, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo informará a la dirección de la EMT de cuáles son los servicios mínimos que debe fijar el próximo jueves "para garantizar el servicio a los ciudadanos", explica Vizcaíno. En ese sentido, los trabajadores que sean incluidos en estos servicios mínimos no podrán hacer huelga pues el servicio público de la movilidad debe garantizarse en la ciudad. Asimismo, recuerda Vízcaino, hacer huelga o no, con independencia de la decisión de la asamblea "es un derecho individual reconocido en la Constitución Española y en el Estatuto de los Trabajadores, cada trabajador y trabajadora es libre de secundar la huelga o no, y debe respetarse ese derecho", ha concluido.

Tal como informó este periódico, recientemente hubo una asamblea informativa, convocada por el Comité de Empresa en la que las secciones sindicales informaron de esta convocatoria nacional de huelga, antes de las votaciones efectuadas ayer viernes.