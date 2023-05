Siendo domingo, y sin otra cosa que hacer, el mal es menor. Pero hay que sacar la conclusión de que la euforia del Centenario se fue un poco de la mano en el colofón del mismo: la Procesion General. Se quiso hacer algo rimbombante: sacar la imagen a brazo, utilizando un anda. No un «cadafal» con ruedas que permite llevarla con más comocidad. Para los acontecimientos extraordinarios, esfuerzos extraordinarios. Pero, claro, el problema es que la Procesión es cada vez más larga. No decae y todas las entidades, parroquias y asociaciones eternizan el desfile humano. Las comisiones de falla, no. Salieron a las seis y lo hicieron casi a trote ligero, cumpliendo con su horario. Pero la Catedral estaba llena de más desfilantes. Y poco después de las ocho y media de la tarde sonaban las salvas anunciando la salida de la Peregrina. Ya tardecito. Y luego, la imagen fue a la velocidad que podían los costaleros, incluyendo paradas y relevos. Consecuencia: parones enormes cuando ya se acababa el acto.

Una Procesión de varias horas finaliza los actos de la Virgen en el año del Centenario de la Coronación Eso sí, no se crean que eso provocó que su público la abandonara. Si: algunos se fueron, pero, por ejemplo, la calle Avellanas estaba abarrotada, como quien sale a pasar la tarde a la fresca esperando. Para acabar de torcerlo, un chaparrón en el tramo final. Suerte que manos previsoras tenían a mano el «chubasquero» y, durante un rato, se la tapó. Una vez llegó al Palau, se le retiró. Debía entrar con toda la dignidad. Finalmente, a las once menos cuarto de la noche, hacía su entrada en la Basílica y se descubría la imagen original (es un juego visual: la copia llega al templo, desaparece de la vista de todos e, inmediatamente después, se la vuelve a ver ya en el camarín, pero la original, claro). Un final accidentado para una semana del Centenario que la comunidad cristiana está en condiciones de considerar un éxito de convocatoria. Ni uno sólo de los actos ha pinchado. El llenazo para un acto exclusivamente litúrguico en la Plaza de Toros ya auguraba lo que podía ocurrir. Y así ha sido. A pesar de la reiteración de actos, todos han contado con una presencia masiva. La Patrona sigue teniendo un poder de convocatoria excepcional. Aunque está a la vista todos los días sin necesidad de determinadas excesos. Pero cien años después, y en tiempo de escepticismo religioso, sigue en plena forma.