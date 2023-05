Hay acontecimientos que forman parte de la vida de la ciudad y que, cuando no quede nadie de los ayer presentes, pervivirán en la crónica general. Se puede ser religioso o agnóstico, beato o irreverente. Pero negarle el músculo social o el liderazgo moral a la Virgen de los Desamparados es hacer una lectura equivocada de cómo se maneja no sólo València, sino muchos pueblos afines. Mucha gente de la ayer presente no volverá acercarse a la Basílica en mucho tiempo. Pero ayer era un día en el que había que estar. Tanto para analizarlo como fervor como para no entender nada. Negarle a patrona su poder de convocatoria y atracción es errar el relato. Devotos unos, curiosos otros, estamos hablando de una figura religiosa que, a lo largo de las generaciones, ha sido objeto de millones de rogativas o ha sido la tabla a la que se han encomendado miles y miles de personas cuando las cosas han venido mal dadas.

Este sábado se cumplían cien años desde que a la Virgen le impusieron una corona que, sufragada por una colecta, valía un potosí, que desapareció en 1936 y volvió a elaborar tras la contienda. Llenar de joyas una imagen destinada a los más necesitados parece un contrasentido y lo es. Por eso quizá, y porque el relato es diferente en el Siglo XXI, las cosas han cambiado y la «corona» que se ha pagado este año con la colecta general será para los proyectos sociales que se fomentan a través del culto. No corren vientos para la ostentación. 210 Pero volviendo al paseo de la imagen, de la original, que ha procesionado dos veces en dos días, sólo cabe hablar del éxito de convocatoria. Inenarrable. Lleno durante el recorrido de camino (transitar por las callejuelas de La Seu fue todo un reto), lleno en Pintor López, abarrotado en el Puente del Real e inenarrable en la plaza de Tetuán y Paz. Aunque los que estaban en el viaje de ida también estaban en el de vuelta. «No, en la Cabalgata de Reyes no hay tanta gente» aseguraba un antiguo rey mago de la ciudad, puestos a comparar con otros actos multitudinarios que discurren por zonas parecidas. La imagen original había salido a las once de la mañana de la Catedral, hecho del que se enteró toda la ciudad por el tañido de campanas. Recorrió las mismas calles que en 1923, incluyendo tres paradas en la calle Trinitarios. Ya ahí, en calles estrechas, el público dejaba apenas un estrecho margen. Incluso paró junto al pozo de Santa Margarita, donde le cantó la tuna. Salió a la marginal del río y ahí, la audiencia estaba ya multiplicada por mil. Aguantando el calor como estación de penitencia. Quejas si no va, pitos si va Por entonces ya habían llegado las autoridades y cuando Joan Ribó se hizo visible, fue abucheado por una parte del público. Más aún cuando subió en solitario a la tribuna de autoridades. Más gritos, insultos y reproches, que alguno de los numerosos clérigos intentaban apaciguar. Sin llegar a decir que un buen cristiano no obra así, ni siquiera con el infiel, pero recordando que la que importaba era la imagen que estaba a lado. Tan sólo los titulares de Ayuntamiento, Diputacion, Generalitat, Gobierno de España, y Ejército presidieron el acto. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, es la que participó más activamente del acto paralitúrgico. La Casa Real, demostrado queda, no repitió presencia cuatro generaciones después. No sonó: retumbó la música, empezada con el nunca suficientemente reconocido «València Canta» de Serrano. Y se estrenó el Himno del Centenario. Largo y poco pegadizo. No parece que vaya a alcanzar el número uno en la lista de éxitos de la Virgen, donde el Himno de la Coronación (la «Salve») es líder absoluto. Hubo aplausos, cuando fue citado, para el cardenal emérito, Antonio Cañizares. También para San Vicente Ferrer, cuando fue mentado por el rector de la Basílica, quien apeló al fin social de la advocación con el ruego «a la reina de València que consiga de su hijo la paz tan anhelada y necesaria para el mundo entero». «A lo largo de estos cien años han cambiado muchas cosas en nuestra sociedad. Casi podríamos atrevernos a decir que nada es como antes y que seguramente nuestros antepasados no hubieran imaginado un mundo, una sociedad y una Iglesia como la de ahora. Pero con todo y eso, una cosa permanece casi inalterable: la Mare de Déu es un signo que sentimos presente en cada uno de nosotros y que nos une a todos. En medio de tantos cambios, la Mare de Déu permanece como vínculo de unión entre todos los valencianos» dijo en su discurso el nuevo arzobispo, Enrique Benavent. El camino de vuelta a casa, ya por fin a la Basílica, fue igual de multitudinario que el de ida. Con los entusiastas que repiten insistentemente las loas, rematadas con el «Valèncians i forasters, Tota a una Veu...». Junto a los que se dejaban, literalmente, la voz, la inmensidad contemplaba en el paso de la imagen. En muchos casos, al estilo canasta de LeBron: en lugar de contemplar el histórico paso, viéndolo a través de la pantalla del teléfono móvil. Entradas las tres de la tarde, la imagen regresaba a su particular casita, de la que ha estado ausente casi 24 horas. Entre rezos, gritos y pétalos, había protagonizado una jornada que tardará tiempo en recordarse. Ni siquiera el 125 aniversario, que no es cifra redonda, se antoja que tendrá la sensación de haber asistido a algo, cuanto menos, importante, muy importante, en la ciudad. Lo que se organice en 2123 lo decidirán y lo contarán otros, cuando los ayer presentes no sean más que un recuerdo.