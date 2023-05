El Traslado de la Virgen de los Desamparados desde la Basílica a la Catedral fue especialmente tumultuoso, tanto durante el trayecto, como a la llegada a la Seo.

En esta ocasión, además, con su punto de debate, puesto que se tomó la decisión de que llevara el manto «Un Poco de Muchos», elaborado puntada a puntada por más de doce mil personas. Una prenda no pensada precisamente para procesionar, sino para llevar en algún acontecimiento importante por su significado. De hecho, se pensaba que sería el que llevara en la Procesión, pero se optó, como ya se indicó días atrás, por un manto nuevo realizado por Pedro Arrúe. De hecho, al «Poco de Muchos» se le quitó las borlas doradas con la que fue presentado oficialmente, y que habrían sido arrancadas con facilidad durante el recorrido. Las entidades encargadas de la imagen en estos menesteres (Seguidores y Eixidors), establecieron una auténtica guardia pretoriana, más que nunca, para intentar contener a la multitud. «Se ha llevado en alto todo el tiempo». Con la intención de evitar los habituales excesos, sean por sobreactuación, sean por fervor desmedido. Se dice que la idea era llevar un manto de calidad para tratar de concienciar a la gente de que en un traslado no debe suponer un intento de arrancar a jirones la ropa de la Virgen. Craso error. La tela fue llevada a la guerra con peligro de muerte.

A la llegada a la Catedral, las cosas no fueron mucho mejores, porque el tránsito hasta el altar tampoco fue fácil, no faltando los empujones y algún que otro desalojo. Además, al concentrarse mucha gente junto altar mayor, los responsables de la custodia empezaron a instar a la gente a que se apartara, ante el temor a que el suelo cediera, al tratarse de una elevación artificial. Pero para entonces, la multitud enfebrecida seguía queriendo acercarse. Hubo que generar finalmente una cadena humana para impedir el acceso y, en todo caso, todavía se entregaron prendas y objetos para que los tocara el anda. Aún dentro del recinto «volaron» algunos niños, mientras se pedía insistentemente que no se tocara el manto, ante el temor de que pudiera dañarse. Hubo un momento incluso que tres monjas fueron alzadas desde la parte posterior para que tocaran el manto, recibiendo el reproche por ello. Finalmente, y de forma milagrosa -o por el esfuerzo de los responsables de la custodia-, el manto sobrevivió a semejante envite.