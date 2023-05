Levante-EMV y Levante TV están publicando una serie de entrevistas a los candidatos de los principales partidos a la alcaldía de València. Tras Joan Ribó, llega el turno de la vicealcaldesa y candidata socialista Sandra Gómez, que da continuidad hoy a esta serie: «La movilidad debe salir de la confrontación y orientarse a mejorar la calidad de vida», asegura la candidata socialista que defiende un nuevo liderazgo en el gobierno de izquierdas.

-Cómo afronta ese doble objetivo de liderar a la izquierda y optar a la alcaldía de València?

-¿Además, es que una cosa va a ir con la otra, no? Yo creo, y además casi lo puedo asegurar, y así lo dicen todas las encuestas, que va a depender del Partido Socialista que el gobierno progresista de izquierdas continúe en el Ayuntamiento de València y que por lo tanto va a depender de nuestro liderazgo como alcaldesa de València. Que realmente haya una ciudad que siga siendo progresista.

-Ha defendido mucho un cambio de liderazgo, un cambio de rumbo dentro de la propia izquierda ¿Cómo se afronta eso?

-Han sido ocho años de trabajo compartido en donde hemos hecho de esta ciudad una ciudad mucho mejor a la que nos encontramos hace ocho años. Yo estoy agradecida del trabajo compartido con mis socios de gobierno, pero creo sinceramente que ha llegado el momento de que haya una nueva alcaldesa, que haya un nuevo liderazgo, que tengan las ganas, la fuerza y el empuje que tiene esta ciudad.

¿Cómo afronta las elecciones y las encuestas?

-Se están publicando encuestas, pero ¿qué sensaciones tiene a pie de calle?

-Muy buenas. Ya llevo algunas campañas a las espaldas, las segundas como candidata y jamás he visto al Partido Socialista tan fuerte y con una recepción tan buena por parte de la ciudadanía. Creo que estos ocho años al frente del Ayuntamiento de Valencia, en áreas tan importantes como es Hacienda, Empleo, Urbanismo, las áreas que mejor han funcionado, si me lo permitís, dentro de la corporación municipal, empieza a ser nuestra mejor carta para pedir la confianza de la ciudadanía.

-Es incuestionable el apoyo de Ferraz. Todas las ministras del Gobierno la apoyarán en diferentes actos. ¿Qué valoración hace de ello?

- Sí es importante, porque para el Partido Socialista es importante la ciudad de Valencia, una ciudad que está haciendo de polo, de desarrollo económico del resto de España. Y ese motor que hoy supone a nivel nacional no puede pararse, no puede parar. Ya sabemos lo que harán los gobiernos de la derecha, los gobiernos de los recortes, de la mala gestión, del endeudamiento, del paro y por lo tanto Valencia tiene un papel fundamental en el papel de España. Y es por eso que es tan importante que al frente del Ayuntamiento no solo obviamente haya una mirada progresista abierta y que acepte o que de alguna forma impulse esta ciudad diversa que somos, sino que además al frente de buenos gestores que tengan capacidad, solvencia y experiencia en la gestión.

-¿Ese súperapoyo le genera presión?

-Pero no por el Partido Socialista, sino por mi ciudadanía, que es a la que yo me debo. El partido que siempre está al lado de la gente, de la gente corriente, cuando las cosas se ponen complicadas. Y esa es mi responsabilidad que tengo con ellos salir a dar la cara para que gane la gente y para que haya un ayuntamiento que realmente les represente.

Balance del reciente mandato y proyectos para el futuro

-¿De qué se siente más orgullosa como vicealcaldesa?

-La ciudad está mucho mejor a la que nos encontramos de tener un endeudamiento de 1.000.000.000 de euros a ser hoy la ciudad más saneada de toda España. Hoy hay 90.000 personas más trabajando en València que hace ocho años, somos Capitalidad Europea Verde y capital del turismo sostenible e inteligente. Hemos levantado la hipoteca reputacional y las mejores empresas quieren ligar sus proyectos a la marca Valencia, HP, Lufthansa, Siemens o hace poco Telecom. Y además, todo eso con un modelo de ciudad socialdemócrata, progresista, inclusivo, justo, que garantiza los derechos y nos iguala a todos.

-¿Qué proyecto le ha quedado pendiente y quiere impulsar en otro mandato?.

- Bueno, la verdad es que cualquier proyecto de urbanismo siempre se tarda o es dilatado en el tiempo y hay algunas obras que sinceramente me hubiese gustado ver acabadas. Hablo de obras que algunos vecinos y vecinas de estos barrios reconocerán inmediatamente, como el de la plaza Antoni Gimeno o la supermanzana de Orriols. Pero también es verdad que he visto otras tantas también acabarse como la «súperilla», la rehabilitación de la Casa del Relojero y dentro de muy poco, muy pocos días, vamos a aprobar el Plan Especial del Cabanyal, que va a garantizar y a salvaguardar el patrimonio histórico y social que tenía un barrio que la derecha quiso destruir y quiso derribar y por lo tanto una de las grandes cosas, o uno de los grandes orgullos que también saco de estos ocho años, es haber dado estabilidad, certeza y seguridad a un barrio como el Cabanyal.

-¿Dará continuidad a la «Ciudad de Plazas?

-Sí, es un camino que iniciamos de hecho nosotros como Partido Socialista, con la reurbanización de la Plaza de Brujas y del Mercat y que hemos llevado a numerosas plazas de nuestra ciudad en San Marcelino, el Cabanyal o la Malva-rosa. El proyecto de Valencia, ciudad de plazas, lo llevamos no solo a nuestras plazas, también a los parques y jardines y a grandes espacios abandonados y olvidados, que son una asignatura pendiente.

Minuto y resultado del nuevo estadio de Mestalla

-¿Minuto y resultado del nuevo Mestalla?

-Vuelvo a repetir que las condiciones aquí las marca el Ayuntamiento de València y que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo para mantener determinados derechos urbanísticos. La ciudadanía ha sido muy generosa a lo largo de estos años y mira, sinceramente, José, te voy a ser muy sincera. Si no les gusta que se vayan y que vendan el club, pero las condiciones las pone el Ayuntamiento de Valencia.

-¿Cuál es su plan para que València sea capital del Mediterráneo?

-No queremos ser ni la Silicon Valley del Mediterráneo, ni queremos ser la Ámsterdam del sur de Europa. Nosotros queremos ser Valencia, la mejor Valencia posible. Y eso pasa por dos pilares fundamentales el primero, el del talento y el segundo, el de la calidad de vida. Tenemos que ser una ciudad que apueste por la calidad de vida, por los servicios públicos de calidad y por una ciudad de 15 minutos en la que desarrollarnos y trabajar.

-¿Le inquieta como a muchos valencianos el problema de la vivienda y los apartamentos turísticos?

-Hemos sido el primer partido en toda España en proponer que en Valencia se aplique por primera vez una tasa Airbnb. ¿Eso que significa? Que no queremos más apartamentos turísticos en la ciudad. València no necesita más alojamientos turísticos o apartamentos turísticos, lo que necesita son más viviendas, alquiler y más viviendas públicas. Si quieres alquilar un piso en un barrio del Marítimo, donde yo vivo, puede que tengas que llegar a pagar un alquiler de 2.000 euros, lo que es del todo inasumible. Y es ahí donde la nueva ley de vivienda que ha aplicado y que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez nos va a ayudar a topar el precio del alquiler, porque es que la vivienda es un derecho fundamental y no puede considerarse como un bien de mercado. Y los beneficios de un fondo de inversión no pueden estar por encima de los beneficios de la seguridad y la certeza que tiene una familia de sentir que es su hogar y que no lo van a echar de allí.

¿Habrá cambios en movilidad y en la calle Colón?

-En movilidad, donde ha habido algunos choques este mandato, ¿Qué opina de las cámaras de Ciutat Vella y de la reforma de la calle Colón?

-La movilidad debe salir del terreno de la confrontación y la polarización y orientarse al consenso y a facilitarnos la vida. Si realmente queremos que la gente deje de coger el coche, lo primero que tenemos es que ofrecer un transporte público que sea competitivo y eso pasa por ser más rápido, más barato y más cómodo. En la EMT hay mucho margen de mejora. En mi lista contamos con una persona que ha llevado el área de movilidad de toda la Comunitat (María Pérez), que ha trabajado por las cosas que realmente importan, como la tarjeta Suma y la integración tarifaria de la EMT, Cercanías y Metro Valencia o la L10 que ha conectado Natzaret y Russafa con el centro. Lo más revolucionario que se ha hecho en València estos años no es la calle Colón.

-La oposición le reprocha sumisión a Compromís en algunas cuestiones como la ampliación del puerto...

-La oposición algo tiene que decir y al final tiene que atacar el gobierno de coalición tergiversando o sobre todo, intentando montar historias que no se corresponden con la realidad que es que València está muchísimo mejor de como ellos la dejaron. Creo que está siendo la campaña más sucia y más embarrada de toda la historia. Yo quiero ser la capital de la nueva reindustrialización verde y para eso tenemos que ser una comunidad exportadora, que tenga el corredor Mediterráneo, que ejecutemos el canal de acceso, el túnel pasante y que por supuesto tenga la ampliación del puerto.

-Hablamos de la ampliación, de la conexión norte con el puerto y de infraestructuras como el canal de acceso, el túnel pasante o el de Serrería ¿Cómo está todo de atado?

-No hay ningún gobierno que haya avanzado tanto y tan rápido en el mapa ferroviario de Valencia que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Prácticamente todas las ciudades europeas las tienen soterradas y somos casi una excepción. Por lo tanto, era una deuda histórica que tenía el Gobierno de España con València. Las obras del canal de acceso están en marcha y ya tenemos el proyecto y el estudio del túnel pasante, una inversión muy importante para poder, por lo tanto, conectarnos con el corredor Mediterráneo. El soterramiento de las vías de Serrería lo hemos desatascado y también el desarrollo de la zona del Grao, otra zona muy marcada por un pufo que nos dejó el Partido Popular, que fue el circuito de Fórmula 1.

-Parece que en esta campaña miran mucho a lo que hicieron los gobiernos socialistas de Pérez Casado y Clementina Ródenas

-Es que en el 79 fueron nuestras primeras elecciones municipales y fue en unas elecciones históricas porque se decidía la ciudad del futuro. Y yo creo que estas elecciones tratan de lo mismo. Vamos a decidir qué ciudad queremos en el futuro. Creo sinceramente que soy la mejor candidata posible para ser alcaldesa de València y a las mujeres nos cuesta mucho hablar bien de nosotras mismas, pero la realidad es que, sinceramente, se me ocurren pocos candidatos mejores.