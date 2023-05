Las cifras, con todo, explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Aarón Cano, "no son altas". Hay que tener en cuenta, explica el responsable de la policía local de la ciudad, que "el porcentaje de multas impuestas sobre el total de vehículos que circulan por los túneles donde se ubican los radares es mínimo", apenas un 0,5 en el caso del paso inferior de Pío XII, por el que han pasado 1,6 millones de coches, y un 0,1% del total de vehículos en el caso de la ronda norte, por la que han circulado en el primer cuatrimestre del año dos millones de vehículos.

El túnel de Pio XII sigue siendo el que más multas impone. La velocidad media de los infractores se sitúa en 72 kilómetros hora, 22 más de lo permitido en la ciudad.

El análisis de los datos de los radares deja en evidencia que en la ciudad de las bicicletas y la movilidad sostenible lo cierto es que entran más coches. Por el túnel de Pío XII, uno de los principales accesos a la ciudad para los que llegan a la ciudad desde los municipios y las numerosas zonas residenciales de Camp de Túria, entraron en los primeros cuatro meses de 2022 un total de 1,3 millones de vehículos. En el mismo periodo de este año por esta entrada han pasado ya 1,5 millones de vehículos. En el túnel de la ronda norte también se ha registrado un incremento del tráfico. Por el mismo han pasado dos millones de coches, alrededor de 400.000 más que en el mismo periodo del año pasado.

El concejal de Protección Ciudadana asegura que la ciudad debe avanzar hacia la reducción de la velocidad. "No podemos tener autopistas urbanas", asegura al tiempo que cuestiona la "excusa" que ponen muchos infractores de que el diseño de las vías de entrada a la ciudad, con varios carriles, invita a la velocidad.

Los accidentes de tráfico disminuyeron tras la entrada en vigor del sistema del carné por puntos y el incremento de la cuantía de la multas que se aprobó hace unos años. Las autovías no invitan a correr, el responsable es el conductor, recalca Cano, quien aboga por la implantación de un sistema de radares en tramo en toda la ronda para conseguir reducir la velocidad. Es lo que funciona, recalca. "Es fundamental reducir la velocidad porque evitamos accidentes y se contamina menos".

Más multas en verano

Otro de los detalles que deja ver el análisis de las multas de los radares de velocidad de la ciudad es que los meses de verano, agosto y septiembre, ya no son meses "valle". "La ciudad ya no se vacía en el mes de agosto, al contrario", apunta el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano. El flujo cambia, se reducen los desplazamientos por motivos laborales, pero se mantienen o aumentan los relacionados con el turismo, el ocio o las compras. Así en agosto de 2022 se produjo un pico de multas en el radar de la avenida Pío XII, donde se cazaron a 2.873 infractores. En Hermanos Machado, el radar no estuvo operativo en el mes de agosto, pero en septiembre se registro un pico de 1.724 multas, el segundo más alto por detrás de noviembre, cuando el radar captó a 1.798 vehículos que circulaban por encima del límite de velocidad