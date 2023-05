"En València hay censados más de 155.000 perros y gatos, un dato muy importante que dice mucho del cariño a los animales que tenemos los valencianos y las valencianas. Muchas de las personas que comparten sus vidas con estas mascotas las consideran parte de la familia, por eso queremos darles la oportunidad de tener un sitio donde enterrarlas y mantenerlas en el recuerdo cuando ya no estén”, ha explicado el alcalde Joan Ribó, que ha estado acompañado por la actual concejala de Bienestar Animal y candidata Gloria Tello y por Papi Robles. La instalación se ubicará en una parcela situada entre el parque de la Rambleta y el Cementerio General y está previsto que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para adecuar el espacio y convertirlo en un jardín amable para pasear, con bancos y zonas verdes que alejan la experiencia de visitar los restos de las mascotas de la imagen triste y gris de los cementerios tradicionales.

Solo para cuerpos incinerados

La medida estará destinada exclusivamente a cuerpos incinerados, tal y como ha detallado Gloria Tello. “La ley sanitaria exige que todos los animales de compañía sean incinerados cuando mueren, y existen dos opciones, recuperar las cenizas o no. Hasta ahora mucha gente no las recuperaba porqué no sabía qué hacer con ellas, con esta iniciativa estamos convencidos de que muchas personas optarán por hacer uso del cementerio de animales”. Se podrán depositar las cenizas de las defunciones que se produzcan una vez esté en funcionamiento el cementerio o, si se han producido con anterioridad, siempre y cuando hayan sido custodiadas y sean depositadas en urnas compostables, a fin de que la iniciativa no provoque ningun perjuicio al medio ambiente.

El espacio reservado para enterrar a los animales estará conformado por hileras de árboles de poca altura, bajo de los cuales estarán las urnas, por lo que la iniciativa contribuirá también a arborizar esta zona de la ciudad. "La idea es empezar por una instalación suficiente para los próximos años pero con posibilidades de crecer si es necesario" ha añadido Joan Ribó. Está previsto también que en el mismo recinto se incluya también un crematorio de animales.

Aunque la cifra de la inversión necesaria es muy estimada, se ha calculado que el proyecto tendrá un coste que podría rondar los 200.000 €, a falta de realizar un estudio formal que tenga en cuenta todas las circunstancias. Desde Compromís defienden que esta iniciativa supone un reconocimiento a la compañía y el aprecio que los animales aportan a nuestras vidas “Hay varias ciudades europeas, como París, Viena o Edimburgo que ya tienen cementerios de mascotas y queremos que València sea la siguiente”, ha afirmado el alcalde Joan Ribó.