Sin escatimar esfuerzos, a pesar de su ya avanzado estado de gestación y derrochando energía, María José Catalá tratará de devolver al PP una plaza donde gobernaron durante un cuarto de siglo. Así lo expresó durante la entrevista para Levante EMT y Levante TV, en la que habló de avanzar en València sin olvidar el pasado reciente pero con nuevos retos.

P- ¿Las encuestas la estimulan?

R- Estas elecciones sin duda están marcadas por la cantidad inmensa de encuestas que se van publicando. Cada día se publica una encuesta diferente. Es cierto que desde hace aproximadamente un año y medio, todas las encuestas medianamente serias manifiestan que el PP gana sin duda en València. Tenemos datos que nos hacen ser optimistas respecto a no solo ganar, sino ganar y gobernar.

P- ¿Mira de reojo a los otros partidos, particularmente a Vox por aquello de posibles coaliciones?

R- La normativa electoral en el ámbito municipal aporta una ventaja: si no hay una mayoría de 17, gobierna directamente el partido más votado. Eso para mí es una ventaja porque me permite, en las condiciones en las que estamos, poder gobernar sin necesidad de llegar a un acuerdo de gobierno o una coalición. Después habrá que buscar acuerdos puntuales, y en esto estoy abierta a la negociación.

P- Lo plantea casi como una liberación, el no tener que pactar con Vox...

R- No por el partido concreto, sino porque yo he visto en esta última legislatura el resultado, a veces tan difícil, de las coaliciones. Lo he visto en este ayuntamiento, en la Generalitat... se obstaculiza muchísimo la acción de gobierno. Frente a eso están Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, que gobiernan en solitario y son diligentes y eficientes.

P- A Ciudadanos le ha sentado particularmente mal el fichaje de Rocío Gil y la oferta a Fernando Giner para pasarse a sus listas. ¿Cómo se justifica la OPA hostil?

R- Teníamos la obligación y la responsabilidad como gran partido que somos, que siempre ha generado consensos y mayorías para aglutinar a todo el centro derecha, como ha pasado en otras etapas con Unión Valenciana, de hablar con otros representantes. Y más en un momento clave y decisivo, en el que la prioridad es que Compromís y el Partido Socialista no sigan gobernando la ciudad de València. Yo he sido muy amable siempre con mis palabras respecto de Ciudadanos y lo voy a seguir siendo. Han tomado una decisión. Yo la respeto. La última encuesta que tiene Ciudadanos le ha dado un 3% y estoy convencida que al final será menos. Sinceramente, no creo que haya sido una buena idea concurrir a las municipales.

P- ¿Cómo ve usted el equipo de gobierno en estos cuatro años?

R- Nunca he visto un equipo de gobierno sólido que vaya a una. Que de alguna manera tenga un proyecto claro. He visto muchas divergencias y rupturas entre ellos. Han afrontado proyectos importantísimos de la ciudad de forma distinta y eso ha provocado que se haya quedado bloqueado un proyecto como el PAI de Benimaclet o las divergencias respecto de otros proyectos emblemáticos de la ciudad, como la plaza del Ayuntamiento. ¿El resultado? Debilidad absoluta de la posición institucional del ayuntamiento.

P- ¿Qué piensa acometer en caso de llegar a ser alcaldesa de manera inmediata?

R- Me preocupa mucho revertir las dos subidas de impuestos que se han hecho en los últimos años. También dotar de la plantilla suficiente a la Policía Local, porque necesitamos unos 500 efectivos más y recuperar la policía de barrio. Además, vamos a aprobar un plan de choque de limpieza y poda. Y el tema de la vivienda me preocupa mucho porque en los últimos ocho años se han hecho 18 viviendas de protección oficial en esta ciudad... teniendo solares municipales. En ese sentido, estamos trabajando con la persona que va a llevar a Urbanismo en mi equipo, Juan Giner, que ha sido director general de Urbanismo. Con nuestros planes pasaríamos de 1.800 viviendas de Protección Oficial a las 18 que han hecho ellos, que no está mal.

"La movilidad se ejecutará con un plan integral, no a golpe de capricho"

P- ¿Tiene previsto revertir todas las políticas de movilidad que se han hecho estos años?

R- La primera medida es poner a un profesional al frente de movilidad. Por eso he fichado a Jesús Carbonell, que es el número dos de la Agencia Valenciana de Transporte Metropolitano, experimentado en estas materias. Hará un plan integral de movilidad de toda la ciudad. Para que no vayamos a parches y a base de ocurrencias y a golpe de capricho. En segundo lugar, nuestra conexión con el ámbito metropolitano es necesaria y natural. Ya está bien de levantar muros a la gente, a medio millón de vehículos que entran y salen a trabajar todas las mañanas y las tardes a la ciudad. Lo que hay que hacer son parkings disuasorios a las entradas de la ciudad conectados con transporte público. Reforzar la V-30 es vital. Otras grandes ciudades están trabajando ya en nuevos vehículos de hidrógeno verde y aquí tenemos una situación de quiebra en la EMT. Y ya por último, crear 8.000 plazas de aparcamiento en todos los barrios.

P- ¿Cuál es su posición sobre la ampliación del puerto, otra de las cuestiones más polémicas?

R- La ampliación está hecha, porque el dique está hecho. El puerto de València es líder de transporte de mercancías por el Mediterráneo. En este momento, el 50% del PIB de toda España entra por el puerto de València. Es vergonzante que el alcalde de València, en lugar de alinearse con su ciudad, se alinee con Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo objetivo es, efectivamente, que el puerto de Barcelona despegue y nos ganen la partida del transporte de mercancías y que nuestro puerto se quede parado. Por tanto, sí a la ampliación del puerto y al acceso Norte, un proyecto difícil, pero que comparto totalmente. Por otro lado, hay que exigir otras inversiones al Estado: no quieren poner 150 millones de euros para soterrar las vías de Serrería, cuando están poniendo 1.500 en el área metropolitana de Barcelona.

P- ¿Cree que estamos ante una oportunidad para convertir a València en la capital del Mediterráneo?

R- De la Barcelona del 92 queda muy poco y su inestabilidad social, política, institucional ha llevado a Barcelona a perder muchas empresas, inversión y capacidad tractora. Yo quiero convertir a la València en la segunda ciudad de España. Tenemos una ciudad muy cómoda, de tamaño medio, muy atractiva para la inversión, que en este momento puede convertirse en la líder del Mediterráneo. Por supuesto, para eso hay que bajar impuestos, porque en este momento no somos competitivos fiscalmente. Madrid es más competitiva. O Málaga.

P- El tema del dumping fiscal lo baraja, aunque es controvertido. ¿Es una opción bajar impuestos para atraer inversiones?

R- Es controvertido desde el punto de vista de quien no quiere entender la autonomía fiscal que nos da nuestro Estatuto. Lo que no puede ser es que reclamemos con una mano más autonomía y con la otra queramos penalizar a las comunidades autónomas que desarrollan esa autonomía. Si hay una competición por atraer inversión extranjera, que la hay, los valencianos tenemos la obligación de ganar. Mientras usted dice que es dumping fiscal, hay muchas empresas que se van a Málaga o a Madrid.

P- Habla de ayuntamientos del Partido Popular, Madrid, Málaga...

R- Yo soy del Partido Popular y defiendo las tesis del Partido Popular y defiendo que Málaga y Madrid están siendo mucho más atractivas que València.

P- ¿Cómo afronta la posible vuelta del PP a la alcaldía de València? ¿Será una continuidad de los 24 años anteriores, una renovación absoluta o las dos cosas ?

R- València tiene retos distintos hoy, como la vivienda, la sostenibilidad, la movilidad, la pirámide invertida de población..., y por tanto, necesita cuestiones distintas. Yo estoy muy orgullosa de la primera gran transformación de la ciudad, que se hizo con el Partido Popular. Yo pretendo liderar la segunda, culminando el antiguo cauce del río Turia, conectando por tranvía toda la ciudad de norte a sur, abordando el tema de la vivienda, y dando más servicios a nuestros mayores.

"Yo no hablo de la posible corrupción del PSPV, pero que no me busquen las cosquillas"

P- ¿Le molesta que recurrentemente salgan casos todavía de corrupción del PP relacionados con Valencia?

R- El Partido Popular ya ha asumido todas las responsabilidades políticas que tenía que asumir por todos los casos de corrupción, que por cierto, muchísimos de ellos al final han quedado en nada y las personas han resultado absolutamente exentas de responsabilidad. Hoy en día se habla de las subvenciones al hermano del señor Puig de Azud y la posible financiación irregular del PSPV. Soy la primera que no estoy haciendo una campaña de la corrupción del PSOE o de la posible corrupción de Compromís, porque en Azud hay de todo. No lo estoy haciendo y no lo voy a hacer a menos que me busquen las cosquillas. He decidido hacer una campaña limpia, propositiva e ilusionante. Prefiero que no bajemos al barro.

P- Háblenos del legado de Rita Barberá y de cómo puede incorporar ese legado a su gestión...

R- Yo creía que Ribó iba a tener la altura institucional de atender mi petición de hacerla alcaldesa honoraria a título póstumo. El PP votó a favor con Ramón Vilar por respeto institucional. No se hizo con Rita Barberá porque no la apoyó ni el Partido Socialista ni Compromís. Yo sí que pretendo hacerlo. Y hay una sensación en la ciudad de deuda pendiente con la alcaldesa de 24 años de esta ciudad y creo que eso se puede materializar poniéndole su nombre al Puente de las Flores.