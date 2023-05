El sector del ocio y la hostelería ha mostrado su respaldo al protocolo "Ací actuem" contra la violencia sexual en espacios de ocio y entretenimiento de València y sus pedanías, elaborado desde la Concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI y que este viernes aprueba la Junta de Gobierno Local.

La concejala Lucía Beamud se ha reunido con representantes de las entidades Fotur, Coordinadora de hostelería y ocio de la Comunitat Valenciana, el Centro Comercial El Saler y la Asociación de discotecas, que han subrayado su compromiso y apoyo con la iniciativa municipal para la prevención y asistencia de las conductas de agresión sexual en los locales y espacios de ocio, según fuentes municipales.

La redacción del protocolo comenzó en enero pasado y desde la Delegación de Igualdad y Políticas de género y LGTBI se elaboró un primer borrador, bajo el título "Ací actuem" contra la violencia sexual, que fue difundido entre las entidades del sector del ocio y entretenimiento, con el fin de que éstas pudieran realizar sus aportaciones, propuestas y sugerencias.

València se ha inspirado en "No callem", el protocolo de Barcelona, para elaborar el suyo propio

Con las aportaciones realizadas por las entidades integrantes del Consell de les Dones i per la Igualtat y diferentes asociaciones se inició la redacción de un documento participativo que pudiera ser asumido como propio por las empresas a través de sus asociaciones representativas. El objetivo del protocolo, que cuenta con el respaldo de todos los actores participantes y se inspira en el protocolo aprobado en Barcelona bajo el nombre de “No callem”, es funcionar como una herramienta útil y eficaz para la prevención de las violencias sexuales, pero también para la detección y atención a las víctimas de este tipo de violencia.

Adiós a la diferencia de precios

Tanto bares y discotecas como festivales, restaurantes o centros comerciales adheridos a “Ací actuem” tendrán que asumir una serie de principios rectores: para empezar, en caso de que se detecte una agresión, se debe priorizar la atención de la víctima y no tanto la persecución del agresor, aunque es conveniente identificarlo para futuras actuaciones. Luego, ya en frío, es imprescindible –según recomienda el protocolo– respetar la decisión de la persona agredida y no forzar un procedimiento penal que pueda generar frustración, evitar las muestras de complicidad con el agresor y no difundir rumores sobre el posible delito.

A continuación, el manual, diseñado para que los valencianos y valencianas puedan disfrutar de sus espacios de ocio por igual, plantea tres bloques de instrucciones destinadas a la prevención, la detección y la actuación ante situaciones como la documentada hace un mes en un discoteca de la capital del Turia, cuando dos hombres fueron detenidos por agredir sexualmente a una joven ebria de 20 años. Entonces el local activó el protocolo internacional ‘Pregunta por Ángela’, el mismo que se utilizó en el caso de Dani Alves.

València, sin embargo, cuenta ahora con una guía propia que entre otras cosas, de cara a prevenir la violencia sexual en espacios de ocio, sugiere que los locales eviten medidas discriminatorias o sexistas, caso de las habituales diferenciaciones en los códigos de vestuario o los precios de acceso para hombres y mujeres. Además, dentro del capítulo de la prevención, el protocolo indica que cada local debe hacer una evaluación de sus zonas oscuras y ocultas, así como favorecer una mayor iluminación específicamente en los aseos y en las zonas adyacentes a estos.

En el apartado de la detección, "Ací actuem" establece que el máximo posible del personal disponga de la formación necesaria para poder distinguir las diferentes tipologías de agresión sexual y acoso sexual, así como conocer el circuito de derivación interno y el rol que debe desempeñar en todo momento. Las personas que se encarguen de la atención directa deberán ser designadas según su capacidad de empatía y no tanto por el cargo que ocupen en la empresa, y su formación se facilitará desde el Ayuntamiento de València.

El protocolo otorga un papel muy destacado a los trabajadores de los locales adheridos

Por último, en lo relativo a la actuación, el nuevo texto de referencia para bares y discotecas recalca que es importante separar la primera atención (responsabilidad del local) de las actuaciones posteriores (Fuerzas y cuerpos de seguridad) y que el establecimiento debe disponer de un espacio tranquilo para atender a la persona agredida. Además, de cara a no revictimizar a la agredida, el protocolo marca un itinerario de intervenciones en función de si es un caso de acoso sexual con vulnerabilidad química, sin ella, o una agresión sexual o violación.

Se abre un periodo de adhesión

De manera complementaria, en sus últimas páginas el texto incluye información sobre los recursos que hay que activar ante una emergencia, y sobre los recursos de información, asesoramiento y atención 24 horas a víctimas de violencia sexual. Y establece también una serie de compromisos por parte del Ayuntamiento y de las empresas que se quieran adherir, con el objetivo de poder evaluar su implementación, detectar las necesidades y aportar mejoras.

Una vez que la Junta de Gobierno Local apruebe el protocolo, se abrirá un periodo de adhesión para las empresas del sector, y se facilitará a éstas los materiales necesarios para su puesta en uso, así como la formación al personal para su correcta aplicación.