La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València ha acordado ampliar en 28 calles y plazas más la denominada Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord. La decisión tomada por el Govern del Rialto, a instancias del concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi, se produce a apenas una semana de las elecciones municipales del 28 de mayo y tras año y medio de funcionamiento de esta zona restringida al tráfico, donde los residentes tienen preferencia para circular pero el resto de vehículos no pueden acceder, bajo el riesgo de ser sancionados. Solo pueden acceder a Ciutat Vella Nord los vehículos de servicio público, el transporte público así como repartidores y vehículos privados en una serie de supuestos muy concretos.

Desde que se puso en marcha la APR se han producido un aluvión de multas a conductores de fuera del barrio y a turistas. También a vecinos de Ciutat Vella que viven en las calles adyacentes y laterales al ámbito de actuación de la APR, y para los que no se había previsto ninguna forma de sacarse el permiso para circular por esta zona. Básicamente, entre otras circunstancias, no se había previsto qué pasa con personas que viven en Ciutat Vella, fuera de la APR, pero tienen una plaza de garaje dentro. O cómo se puede circular por el entorno de la APR si pretendes desplazarte de un punto a otro, aún siendo residentes de Ciutat Vella pero no residiendo en el ámbito de la APR.

Los propios afectados, por este tipo de casos, han contado en Levante-EMV este tipo de circunstancias y anomalías de la APR pero nadie les hizo caso en el ayuntamiento. La propia entidad Amics del Carme, que propuso la implantación de la APR, pidió que se suspendiese la medida y que se anulase porque el modo en que se ha venido aplicando entienden que solo ha supuesto dividir y partir al barrio en dos, con estas cámaras que multan a los vehículos no autorizados.

Rectificación tras año y medio de quejas y multas

Ahora Grezzi y Movilidad Sostenible, después de año y medio, rectifica pero solo en parte y ampliando la APR, esto es, ampliando la zona donde el resto de coches de fuera de Ciutat Vella Nord no pueden circular porque de lo contrario son multados. "Cumplimos el deseo de vecinos y vecinas -ha declarado Giuseppe Grezzi- que nos habían trasladado la necesidad de que se incluyeran -en la APR- algunas calles donde ellos residían para poder circular de la mejor manera en el entorno de la APR y también para poder acceder a plazas de parking dentro del área de prioridad residencial. De esta manera, cumplimos la palabra y damos satisfacción a este deseo que nos habían trasladado los vecinos, tal como habíamos prometido".

Así las cosas, hay que ver cómo valoran y reciben los residentes afectados por esta ampliación esta nueva medida. Entre otras cosas, los vecinos que viven y están empadronados en estas calles y plazas, ahora incorporadas a la APR, tendrán que empezar a sacarse los permisos para lograr los accesos mediante vía telemática y en la página web del ayuntamiento.

Estas son las calles y plazas que pasan a ser incluidas en la APR

Las nuevas calles y plazas que ahora han sido incorporadas a la zona por donde solo pueden circular los vehículos de los vecinos empadronados en Ciutat Vella Nord son: Plaza Autor, Calle Blanqueria, Plaza Cecs, Plaza Cisneros, Carrer Comte de Trénor -solo unos números-, Carrer Creu, Calle Damià Forment, Calle En Roda, Carrer Franciscans, Plaça dels Furs, Calle Garcilaso, Calle Guillem de Castro del 132 AC al 162, carrer Joan de Joanes, calle Manyans, calle Moret, calle Nàquera, plaza Nules, calle Palomino, calle Pare d'Òrfens, calle Pare Tosca, calle Roques, carrer Roteros, carrer Sabaters, carrer Salut, calle Samaniego, (todos los números han sido incluidos en la APR), carrer Síndic, carrer Tossalet y carrer Viciana.

El acuerdo entrará en vigor en unos días, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A partir de ese momento el vecindario de las calles afectadas podrá presentar sus declaraciones responsables para poder acceder a la APR.

El Área de Prioridad Residencial denominada "Ciutat Vella Nord" se creó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de noviembre de 2020. Ahora, ·"la zona restringida se amplía con el fin de facilitar el acceso a las personas residentes en el ámbito próximo a las Torres de Serranos y para disminuir la longitud de recorridos con origen y/o destino en el tramo de Guillem de Castro entre el Puente de las Artes y Portal Nou, y el tramo de la calle Blanquerías, entre Portal Nou y Torres de Serranos", tal como señala el acuerdo de la Junta de Gobierno, al que ha tenido acceso Levante-EMV.