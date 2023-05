Levante-EMV y Levante TV están publicando una serie de entrevistas a los candidatos de los principales partidos a la alcaldía de València. Tras Compromís, PSOE, PP y Ciudadanos llega el turno de la candidata de Unides Podem-Esquerra Unida, Pilar Lima Gozálvez, que encara la recta final de la campaña con buenas sensaciones: «Esperamos que València nos dé su confianza para tener una correlación de fuerzas distinta», dice la candidata de un partido que combina el impulso de la (ya no tan) nueva política con la experiencia de haber tocado poder. Pilar Lima cierra la serie de entrevistas con todos los y las alcaldables.

¿Cuáles son sus sensaciones de cara al 28M? ¿Cree que su formación será decisiva para conformar el gobierno de izquierdas?

Las sensaciones son muy positivas. Tenemos un proyecto político contundente que hemos construido con toda la ciudadanía. Yo creo que València merece medidas ambiciosas. Además, nosotras desde Unides Podem-Esquerra Unida somos decisivas como muro de contención para evitar que vuelvan las políticas de la derecha de la señora Maria José Català, la heredera de Rita Barberá.

De las reuniones que están manteniendo a pie de calle, ¿qué pálpito tiene?¿Cómo está siendo la respuesta ciudadana?

Ha sido muy satisfactorio ir a todos los barrios, aunque no esperábamos que hubiera tanta desigualdad entre ellos. Hablamos, por ejemplo, en contrataciones públicas para el mantenimiento y también de los servicios públicos. Nos dicen que el Ayuntamiento de València no escucha a la ciudadanía, que hay una cierta desconexión. Estamos viendo que la ciudad está muy pendiente de los turistas y falta mucha atención en la periferia. Y la apuesta es por recuperar la València de los vecinos y de las vecinas, que puedan vivir en paz y estar a gusto en su ciudad.

Estos cuatro años anteriores han estado fuera del gobierno municipal, ¿se han hecho duros?¿Eso les resta visibilidad para afrontar la campaña?

Efectivamente nos resta visibilidad. No obstante, lo primero es ver la parte positiva: a València le ha sentado muy bien un gobierno de izquierdas. La ciudad ha dejado de ser conocida por la corrupción. Hemos saneado las cuentas, pero evidentemente también debemos ser críticas. Y vamos tarde. Vamos tarde en las políticas de vivienda, porque en cuatro años no se ha hecho nada al respecto. Nos enfrentamos también al fenómeno de la turistificación que está tensionado el acceso a la vivienda. De todas formas nos alegramos de que nuestros compañeros de PSOE y Compromís se estén dando cuenta ahora de todo esto, de que estamos en un momento de emergencia de la vivienda.

Hay una empresa municipal de vivienda, Aumsa, que aparentemente no ha desarrollado todo su potencial...

No se entiende que Compromís asuma una Concejalía de Vivienda que simplemente se encargue de las ayudas de alquiler. Pero luego, por otra parte, existe la Concejalía de Urbanismo con la señora Sandra Gómez que lleva el tema de Aumsa y vemos que por este lado tampoco se avanza. Queremos una ciudad de València donde se construya, pero considerando que en la trama urbana hay muchos solares vacíos. Junto con los vecinos y las vecinas, las asociaciones, con los movimientos vecinales y ecológicos debemos decidir qué hacer con estos espacios. Hay una pregunta sencilla: ¿quién queremos que diseñe la ciudad? ¿Los vecinos y las vecinas o Metrovacesa?

¿Le gusta cómo se está transformando la movilidad en València?

En este tema estamos a la vanguardia, se están utilizando más las bicicletas, se ha creado la supermanzana, etc. Pero es cierto que tenemos que hacer una ciudad más saludable, que contamine menos, y debemos hacerlo con la gente sin dejar a nadie atrás. Ocurre que la movilidad se está construyendo del centro hacia fuera y no se está contando con la periferia. Y también está el tema de los aparcamientos en barrios como San Marcelino que no cuentan con parkings subterráneos. Nosotros proponemos hacer aparcamientos verticales para vaciar las calles de coches. Y potenciar el transporte público para que de forma progresiva sea gratuito.

València tiene muchos ingredientes para ser la capital del Mediterráneo. ¿Coincide con esta imagen de ciudad que se quiere proyectar hacia fuera?

No, yo no quiero que València sea famosa a nivel mundial, ya tenemos mucho turismo. Lo que queremos es que sea una ciudad bonita y amable, pero no que se convierta en un escaparate.

En caso de que su grupo logre representación, ¿tienen preferencia para elegir concejalía?

No, nosotros esperamos el día 28 de mayo que la ciudadanía de València nos dé su confianza y tener una correlación de fuerzas distinta para poder sentarnos y dialogar. Las políticas de vivienda, la municipalización de los servicios públicos, el tema ecológico, todos estos son los temas que nos preocupan y ocupan.

Cuando Podemos entró en el gobierno municipal como una de las fuerzas del cambio fue, en parte, protagonista de una legislatura muy potente, de modificaciones en todos los sentidos tras 24 años de Partido Popular. Pero ustedes ya no son nuevos y nos gustaría saber, ¿qué papel jugarán en estas elecciones ?

Lo nuevo es que somos una fuerza política de gobierno. Hemos llegado para gobernar y para transformar. Y aportamos la valentía. Aportamos que nos enfrentamos a los poderosos, a las estructuras de poder, que no nos tiemblan las piernas, que somos honestas; vamos con la verdad por delante y no debemos nada a nadie. La diferencia ahora es que hemos demostrado que somos capaces de gobernar, lo hemos demostrado a nivel estatal y autonómico. Y otra cosa importante es que nosotras cumplimos lo que proponemos como ha ocurrido con la Ley Estatal de Vivienda. No obstante, si hubiéramos tenido una correlación de fuerzas distinta se hubieran evitado muchos dramas familiares, muchos suicidios y muchos desahucios.