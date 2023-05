Giner promete la mejora de las frecuencias y líneas directas de EMT a las pedanías de València

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València y candidato a la alcaldía, Fernando Giner, ha defendido las pedanías de València “después de años de abandono y falta de inversión por parte del gobierno de Ribó”. “Los ciudadanos de las pedanías no son ciudadanos de segunda, es que son de tercera división para este gobierno y para este Ayuntamiento”, ha censurado. De este modo, ha prometido el aumento de la seguridad en las pedanías, especialmente en La Punta, y ampliar las frecuencias de la EMT.

“No podemos permitir que un ciudadano de El Perellonet, Pinedo o La Punta tarde una hora y media en llegar a un servicio tan básico como es La Fe de Valencia”, ha censurado. “Por eso, nosotros apostamos no solo por incrementar las frecuencias de la EMT a las pedanías, sino también generar líneas directas hasta los servicios más importantes de la ciudad”.

De este modo, Giner ha explicado que un vecino de La Punta que coge el 23 tiene que ir hasta Castellar a coger el 14 y luego coger de nuevo el 99. “En definitiva, una hora y media de camino y hasta tres trasbordos. Algo muy similar a lo que sucede en El Perellonet con el 25 o en El Palmar con el 24. Es más fácil llegar a la Virgen de la Vega desde Valencia que a la Fe desde La Punta o desde las pedanías del sur”, ha finalizado al respecto. Así, el portavoz de la formación liberal ha apostado por las líneas directas entre las pedanías y los puntos clave de la ciudad de Valencia.

Desafecciòn

“Si no ofrecemos un servicio competente, lo único que vamos a conseguir es generar desafección entre los vecinos de las pedanías. No puede ser que las personas que viven aquí se sientan ciudadanos de segunda con respecto a Valencia, y una parte muy importante es la conexión y la cercanía. Y cuando hablo de cercanía no es solo espacial, es primordialmente temporal. El tiempo que tardan los ciudadanos de las pedanías en llegar a Valencia”, ha concluido.

La Punta

Por su parte, Giner también ha señalado el problema de la seguridad, especialmente en La Punta. “No puede ser que los vecinos hayan tenido que invertir en seguridad privada por miedo a los robos y las ocupaciones. Los vecinos de las pedanías merecen la misma vigilancia y seguridad que cualquier otro barrio de Valencia. El Ayuntamiento no puede abandonarlos y dejar el problema de la seguridad a su responsabilidad”, ha finalizado.

Asimismo, Giner también ha apostado por la regeneración urbanística de las pedanías y la puesta en marcha de los planes urbanísticos. “Apostamos por mejorar al camino que conecta Borbotó y Massarojos, y entre Catellar y Pinedo. Igualmente, proponemos la reparación de las calles de El Perellonet, ejecutar el camino entre El Palmar y El Perellonet y preservar l’Albufera”, ha indicado Giner. Con respecto a La Punta, sea ha comprometido a llevar a cabo la estrategia de recuperación de La Punta, que acumula hasta tres años de retraso.

Y, en general, Giner ha apostado por la puesta en valor de las pedanías para recorridos culturales y preservación patrimonial. Por su parte, en cuanto a los Poblados del Norte, Giner ha puesto el foco sobre la “más que necesaria” recuperación urbanística. “Benifaraig, Poble Nou, Carpesa y Casas de Bárcena necesitan urgentemente la regeneración de los edificios históricos y poner en marcha rutas por la huerta y puesta en valor de las fiestas y tradiciones”, ha continuado al respecto.

Benimàmet

Y con respecto a los Poblados del Oeste, ha propuesto la mejora de las conexiones de Benimàmet con el resto de la ciudad, la mejora de los servicios públicos y la regeneración y creación de zonas verdes, así como atención al problema del aparcamiento. Y en Beniferri, ha propuesto la mejora del talud central del municipio.

“Las pedanías necesitan toda nuestra atención, y por el momento, no la han obtenido. Solo tenemos que ver los datos de inversiones en las pedanías. El gobierno de Ribó tan solo proyectó un 3,30% de las inversiones en València para los Poblados del Norte entre los años 2018 y 2022, los Poblados del Sur tan solo tenían proyecciones del 4,84%, y los del Oeste, un 1,20%”, ha denunciado al respecto.