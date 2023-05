El Regadiu Històric de l’Horta de València és ja Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM). Un reconeixement declarat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) per la riquesa de la producció agrícola de l’Horta i les seues estructures hidràuliques tradicionals, junt amb els valors mediambientals, la referència paisatgística integrada per camps de cultius i canals d’aigua amb la importància de l’Albufera en l’enclau, o el mestissatge particular entre el vincles rurals i urbans que el fa únic.

