La candidata del PP a la alcaldía de València Mª José Catalá desvela en esta entrevista su parte más personal. Entre otras preferencias, recomienda "Noruega" de Rafa Lahuerta y se declara fan de Love of Lesbian, Janelle Monae o The Empire of the Sun. Su principal deseo es conseguir 17, concejales, hay que añadir.

¿Ha leído «La ciutat de València» de Sanchis Guarner? Sí, tengo dos ejemplares en casa. ¿Qué libro recomendaría sobre València? «Noruega», de Rafa Lahuerta. ¿Dónde llevaría a sus amigos a comer una buena paella? Casa Carmela, un acierto seguro en la paella y en el trato familiar que recibes. ¿Y de fiesta por la noche? Con una niña de 22 meses y otro apuntito de llegar la noche es un plan aplazado, ahora soy un poco más de tardeo en cualquiera de las terrazas de la ciudad. ¿A qué hora se deben cerrar las terrazas por la noche? Hay que encontrar el equilibrio entre el ocio y el descanso de los vecinos y, sobre todo, evitar las molestias y el botellón. ¿Su lugar preferido de la ciudad? El Antiguo Cauce del Río, por la vida que tiene y la infinidad de posibilidades que te ofrece. ¿Cuál le da más vergüenza? Cualquiera de las calles que amanecen y se pasan días totalmente sucias y sin limpiar. ¿Qué remodelación le gusta más, la plaza de la Reina, Brujas o Ayuntamiento? Actualmente ninguna de las tres, porque creo que se podría haber hecho infinitamente mejor. ¿Va en bicicleta, coche, moto o transporte público? Normalmente andando y en muchas ocasiones con el carrito con mi hija, y le puedo decir los verdaderos problemas que hay en muchas calles para poder andar con tranquilidad. ¿Toros o fútbol? Fútbol. ¿Valencia CF o Levante UD? En mi familia somos socios y accionistas del Valencia CF, aunque el Levante UD es mi segundo equipo y espero como alcaldesa que en junio haya dos equipos en Primera. Se encuentra con Lim, ¿qué le dice? Que el Valencia CF, como València, tiene ganas de cambio. ¿Su comida favorita? La paella. ¿Su fiesta favorita? Las fallas. ¿Un rincón que no conocía y le ha cautivado? La horchatería Cal Carrero en San Isidro, un descubrimiento que hace que la visite con mucha frecuencia. ¿Qué música escucha? Toda, escucho ópera, clásica, indie, música electrónica. Soy una apasionada de Love of Lesbian, Janelle Monae, RÖyksopp o The Empire of the Sun… a mi la música me aporta mucha energía y no puedo vivir sin ella. ¿Su viaje pendiente? Los fiordos. ¿A quién le pondría una calle? A las madres. Creo que todos le dedicaríamos una a ella sin dudarlo. ¿Una preocupación? El problema del acceso a la vivienda. ¿Un deseo? 17 (concejales)