Apenas diez días después de los multitudinarios fastos del Centenario, la devoción a la Virgen de los Desamparados ha vivido un nuevo episodio. Un auténtico fenómeno de masas desde que se instauró, pero que en esta ocasión tuvo el componente de la moderación. La mala meteorología propició que le Besamanos tuviera, durante gran parte de la jornada, una asistencia moderada. Segùn se mire, civilizada, porque lo que no es normal es que miles de personas mayores tuvieran que sufrir, como ocurrió en años anteriores, la penitencia añadida de dos horas a pleno sol para estar unos segundos ante la imagen.

No se trata de ninguna crisis de fe. La devoción fue sometida al mayor test de estrés de las últimas décadas con los festejos del Centenario y "la implicación social ha sido extraordinaria" decía convencido el rector, Juan Melchor. "Los actos del fin de semana no hubo más que verlos, pero es que durante los meses anteriores, con las peregrinaciones, se han vivido actos también mutitudinarios".

Con lluvia desde primera hora, y con lluvia aún más fuerte en lugares de origen de devotos -el Besamanos no es sólo de la ciudad: numerosas personas vienen adrede al "cap i casal", la asistencia se resintió. "¿Te acuerdas el año pasado, cuando la cola llegaba hasta el final?" recordaba una persona mayor a otra, transitando por la plaza. Y es verdad. El zigzag de vallas estuvo durante gran parte de la jornada, ocupado por una cantidad soportable. Para que la espera no pasara de la media hora. Y así fueron desfilando todos los devotos. Empezando por Luisa Rosa, una clásica en estos cometidos, que no falta a su cita. Esta vez no estaba Concha, su habitual compañera de "madrugà", pero sí Rosa Ferris, que suele ser la tercera o la cuarta de la cola.

Y hubo besos a la mano

No todos los asistentes hacen lo que no deben. Es decir, besar la mano de la patrona. Son la minoría, e incluso algunos lo hacen con mascarilla, de acuerdo. Pero no es lo más adecuado porque el virus sigue campando y el devoto medio es de alto riesgo. "Se llegó a la conclusión junto con el rector de la Basílica que impedir, no podemos impedir. ¿Cómo lo evitas? De todos modos, han sido minoría y en muchos casos, por contagio: una persona lo hace y los dos siguientes la imitan" aseguraban desde los Seguidores. Uno de sus componentes se encargaba de, por lo menos, pasar un pañuelo después de cada ósculo. "Afortunadamente, son mínoría".

No hay nada como observar empíricamente. Estadística en mano, y después de contemplar durante un buen rato las liturgias hasta crear tendencia. Más de la mitad de los gestos era restregar estampas, rosarios y otros objetos por el manto o por la mano.

¿Qué se hace ante la Virgen? (Observación en directo de más de 200 personas en diferentes momentos de la mañana) 46,7 % Pasar estampas y rosarios por el mano o la mano 17,9 % Mirar la imagen en la distancia 16,6 % Tocar el manto o la mano 6,4 % Hacer una foto, vídeo o selfi 6,4 % Besar la mano 3,5 % Lanzar un beso a la imagen en la distancia 2,5 % Otros

De paraguas a parasol

Conforme ha pasado la jornada y el tiempo ha mejorado, la afluencia también ha crecido, pasando los paraguas a convertirse en parasoles. Debajo de los mismos, los mismos motivos que lleva a miles de personas a acudir a la Basílica: pedir por familiares, vivos o ausentes, suplicar una mejora de salud, un nacimiento reciente o que se avecina y prácticamente cualquier otro deseo. Con la presencia de algunos, pocos, extranjeros, en algún caso atraído por la poca cola que había que hacer. Otras visitas eran de personas ausentes a las que se conectaba por vídeo-teléfono. Y algunos poco ortodoxos optaban por hacerse un selfi ante la imagen.

El 20, Misa de Acción de Gracias

La Basílica celebrará el 20 de Junio una Misa de Acción de Gracias, durante la cual se rendirán cuentas de todas las aportaciones económicas, que se siguen haciendo, y el fin social a las que se destinarán. También se tiene que tomar una decisión: cómo inmortalizar y donde la efemérides. La plaza de la Virgen está llena de monolitos y estelas que recuerdan diferentes acontecimientos (Quinto Centenario de la Advocacion de 1993, visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, peregrinacion a Roma de 1950, o la propia coronación de 1923...), a los que habrá que añadir el recuerdo de este centenario.

El manto que luce la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados ha sido donado por la Falla Bailén-Xàtiva, con motivo del 50 aniversario de su fundación, que han celebrado durante el pasado ejercicio. La comisión Ferroviaria ya dedicó las pasadas Fallas su monumento grande e infantil a la Virgen de los Desamparados, con motivo del Centenario de la Coronación.