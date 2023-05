L'alcalde Joan Ribó ha fet unes declaracions contra el racisme, a ram de l'ocorregut amb el jugador Vinicius Jr. a Mestalla. Ribó ha condemnat els atacs racistes al futbolista del Real Madrid però ha qualificat d`injusta la sanció imposada al Valencia CF, pel Comité de Competició de la Reial Federació de Futbol Espanyola (RFEF), que ha decretat que es tanque una grada de Mestalla durant 5 partits.

"Contra el racisme -ha dit Ribó- hem d'adoptar una postura unívoca de tolerància zero. És evident que el que va passar dins i fora de Mestalla no és cosa de tota l'afició sinó d'un grup molt reduït de persones que tots sabem qui són, que el club sap qui són i que haurien d'estar fora de l'estadi des de fa molt de temps. Per això fem una petició molt clara al VCF perquè actuen d'una vegada per totes contra estes persones que estan tacant la imatge de València", ha afegit el candidat de Compromís a l' alcaldia de València.

"A Madrid es mira a un altre costat" quan ha habut actes rascistes als camps de futbol

Dit açò, l'alcaldable de Compromís remarca que el racisme "no és una cosa d'ací. Percebem una certa idea centralista en esta presa de decisions i en tota esta polèmica, perquè problemes d'este tipus hi ha en tots els camps i totes les ciutats i la justícia ha de ser justa i proporcional, ací, en la resta de ciutats i, per descomptat, també en Madrid, per a erradicar el racisme en tots els llocs, no sols en València". Això, si de veritat el problema és el racisme. "En eixe cas, no es pot actuar d'una forma ací i d'una altra allà. No es pot pretendre una sanció exemplar quan passe a València i mirar a un altre costat quan passe, com fa no res, a Madrid", ha dit Ribó.

Te puede interesar: València Ribó anuncia que comprará bajos para ceder al comercio de proximidad

El centralisme, en l'esport, com en tants altres àmbits, ha assenyalat l'alcalde, "és injust i perjudicial per a tots, també és roín per a Madrid, que ningú s'enganye". I eixe centralisme "també l'hem de denunciar i combatre, com fem constantment des de Compromís pel que fa al finançament, als trens de rodalies, a inversions o, ara, a l'esport. I fem una crida clara i contundent per a este diumenge. Qui no vulga racisme ni centralisme, que no vote partits centralistes ni racistes", ha conclòs.