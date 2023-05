El alcalde Joan Ribó ha hecho unas declaraciones contra el racismo, tras lo ocurrido con el jugador Vinicius Jr. en Mestalla. Ribó ha condenado los ataques racistas al futbolista del Real Madrid pero ha calificado de injusta la sanción impuesta al Valencia CF, por el Comité de Competición de la Real Federación de Fútbol Española (RFEF), que ha decretado que se cierre una grada de Mestalla durante 5 partidos.

"Contra el racismo -ha dicho Ribó- tenemos que adoptar una postura unívoca de tolerancia cero. Es evidente que lo que pasó dentro y fuera de Mestalla no es cosa de toda la afición sino de un grupo muy reducido de personas que todos sabemos quiénes son, que el club sabe quiénes son y que tendrían que estar fuera del estadio desde hace mucho de tiempo. Por eso hacemos una petición muy clara al VCF para que actúen de una vez por todas contra estas personas que están manchando la imagen de València", ha añadido el candidato de Compromís a la alcaldía de València.

"En Madrid se mira a otro lado" cuando ha habido racismo en los campos de fútbol

Dicho esto, el alcaldable de Compromís remarca que el racismo "no es una cosa de aquí. Percibimos cierta idea centralista en esta toma de decisiones y en toda esta polémica, porque problemas de este tipo hay en todos los campos y todas las ciudades y la justicia tiene que ser justa y proporcional, aquí, en el resto de ciudades y, por supuesto, también en Madrid, para erradicar el racismo en todos los lugares, no solo en València". Eso sí, si de verdad el problema es el racismo. "En ese caso, no se puede actuar de una forma aquí y de otra allá. No se puede pretender una sanción ejemplar cuando pasa en València y mirar a otro lado cuando pasa, como hace nada, en Madrid", ha dicho Ribó.

El centralismo, en el deporte, como en tantos otros ámbitos, ha señalado el alcalde, "es injusto y perjudicial para todos, también es malo para Madrid, que nadie se engañe". Y ese centralismo "también lo tenemos que denunciar y combatir, como hacemos constantemente desde Compromís en cuanto a la financiación, en los trenes de cercanías, en inversiones o, ahora, en el deporte. Y hacemos un llamamiento claro y contundente para este domingo. Quien no quiera racismo ni centralismo, que no vote partidos centralistas ni racistas", ha concluido.