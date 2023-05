El Partido Popular de València echa el cierre a su campaña y, después de promesas y proyectos a diario, el último mensaje ya es más prágmático: voten al PP. Más o menos lo mismo que están haciendo el resto de formaciones cuando el calendario toca su fin. En este caso, María José Catalá, quien recordó -ya lo había había empezado a esbozar en los días anteriores- que “el único voto que puede cambiar la ciudad. Abordamos el último día con ilusión y con las ganas de cambio en la ciudad y nuestra voluntad de trasmitir a la ciudadanía esa necesidad de cambio”.

Una visita al Mercat de Russafa, el último antes del fin de campaña en el Jardín del Turia, y en esta ocasión acompañado del vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, fue el escenario en el que Catalá ha destacado "el cariño recibido en la calle. Hemos sido el único partido que ha hecho una campaña propositiva, estoy orgullosa de haber hecho una campaña propia, ilusionante sin alusiones ni ofensas al contrario y sin ningún tipo de guerra sucia, sin estrategias que a nosotros no nos hacen falta en este momento. Nosotros lo que hacemos es pensar en Valencia por encima de ideologías, que la gente piense cuál es el voto útil el próximo domingo, que la gente entienda que los ocho años de decadencia de la ciudad tienen que terminar el domingo”.

La "segunda ciudad de España"

Repitió también algunos de los ensajes recurrentes, como los de "convertir a Valencia en la segunda ciudad de España" y que hará una ciudad "limpia, segura, la Valencia que alberga inversiones y proyectos, que no deja pasar oportunidades y que levanta la cabeza con orgullo”, además de "terminar el Cauce de Río y llevarlo a la fachada marítima y convertir esta ciudad en la columna vertebral verde completa, que llegue hasta el mar, con un proyecto ilusionante, vamos a seguir reivindicando infraestructuras necesarias para la ciudad, el soterramiento de las vías, el Corredor Mediterráneo y la necesidad de la apuesta del Gobierno Central por nuestra ciudad y de transformar la Comunitat Valencia para que Valencia vuelva a tener en la Generalitat un aliado y no una institución que le ignore con Ximo Puig, que ignora esta ciudad y sus necesidades de forma reiterada”.

González Pons y "desanchizar" España

Esteban González Pons habló en clave nacional, instando a “desanchizar la política España. El domingo hay que dejar claro el mensaje para la Moncloa, que queremos que empiece un tiempo nuevo. Invito a los antiguos votantes del PSOE que no se sienten sanchistas, a antiguos votantes de la izquierda que no se sienten representados por el caos que rodea a este gobierno, a los vontantes de ciudadanos que puedan poner su voto en una candidatura con opciones de servir y a los votantes de VOX, le pido a todos que den su voto a que el PP tenga una mayoría suficiente para no depender de nadie en sus gobiernos, es obvio que el PP va a ganar".