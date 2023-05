"Hemos recuperado la alcaldía de València para todos los valencianos". María José Catalá, pletórica, vestida con una chaqueta azul "popular", ha comparecido exultante para anunciar su victoria, lo que la convierte en uno de esos inusuales casos de alcaldesa de dos ciudades, Torrent y València. Algo que ha conseguido especialmente por recoger buena parte del voto de Ciudadanos. "Son 65.000 los nuevos votantes respecto a los últimos comicios y les doy las gracias de corazón por la confianza, la ilusión y las ganas que han puesto. Con una participación histórica y con un 36,5 por ciento de los votos depositados para nosotros".

Y ha asegurado que se quería dirigir a todos los ciudadanos de València. "A partir del día 17 tendrán un nuevo gobierno municipal. Si: ha vuelto la Valencia de verdad, trabajadora, lider, ilusionada, la que aspira a mucho, la que cuida los pequeños detalles pero que también sabe mirar en grande y ambiciona lo mejor".

"Se sentirán muy orgullosos del nuevo gobierno municipal"

"He dicho muchas veces que València estaba por encima de la ideología. Lo estará siempre. Cuidar la ciudad, protegerla y sobre todo hacer una ciudad mucho mejor estará por encima de todas las ideologías. Por eso voy a gobernar para todos. Esto no va ni de distritos, barrios o ideologías, sino de una València líder, que proteja a los suyos. De sentido común, prosperidad y empleo, que se levanta cada mañana y mira al frente con orgullo. Y que aspira a ser la segunda ciudad de España. Me voy a dejar la piel por esa València que sueño. No voy a dejar de trabajar ni un minuto y les aseguro que se sentirán muy orgullosos del nuevo gobierno municipal".

"No puedo dejar de dar las gracias emocionadas a mi familia, que ha resistido estos duros momentos. A los que han estado a mi lado dándome ánimos. Gracias a los colaboradores, al equipo del Grupo Municipal, que se ha dejado la piel y que se la volverá a dejar. Y también agradeció "al equipo de campaña, a Carlos Mazón y a la estructura nacional del partido, especialmente a Alberto Núñez Feijoó "con el que empezamos ya a atrabajar para que sea el nuevo Presidente del Gobierno, y a Esteban González Pons "mi número 33, que no me ha dejado ni un minuto sóla".