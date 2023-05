El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València durante la última legislatura, Fernando Giner, ha anunciado que regresa a su actividad privada y sigue en el partido como militante de base. Después de haber renunciado a todos los cargos orgánicos en el último congreso del partido, el líder de Ciudadanos en València cree que después de quedar fuera de la corporación municipal en las elecciones del pasado domingo, es hora de "recuperar la vida personal".

Giner asegura que "lo que tenía que hacer por este proyecto ya lo ha hecho" y además asegura que si tuviera que tomar ahora la decisión que tomó hace poco más de un mes de seguir adelante con la candidatura de Ciudadanos volvería a hacerlo. "No todo vale por conseguir un sillón, hay un espacio que es el centro y una forma de hacer política alejada de la confrontación", asegura el dirigente centrista, que ha visto cómo alguno de sus compañeros pasaba a engrosar las filas del PP a apenas unas semanas de los comicios. De hecho, no dudó en elogiar a "los 10.000 valientes, espíritus libres, que han ido a defender un ideal de forma leal", en referencia a los casi 10.000 votos que sacó Ciudadanos en la capital.

Orgulloso del trabajo realizado

Ahora cree que es el momento de volver a sus asuntos personales, que "los tengo muy abandonados", y lo hace con el orgullo del trabajo realizado, del que destaca sus acuerdos para sacar adelante las ayudas a los autónomos, el cheque escolar o el mantenimiento de la Virgen en el ayuntamiento. "Siempre he estado donde me ha dicho mi intuición y donde me ha dictado mi corazón. Hemos llegado hasta aquí y orgullosos del trabajo hecho", ha recalcado.