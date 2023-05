La futura alcaldesa de València, María José Catalá vive una circunstancia feliz e ilusionante. Anoche tras el resultado electoral, recuperó la alcaldía para el PP. Pero, además de lograr la victoria en las urnas, será madre de su segundo hijo en los próximos días.

La candidata del PP que está embarazada de 37 semanas espera la llegada de su segundo retoño en los próximos días. Fecha que le coincidiría con la toma de posesión del cargo, el próximo 17 de junio.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y presidenta del partido en la ciudad, anunció la noticia a través de sus redes sociales. En la imagen que estaba tomada en la plaza Redonda de València aparecía con unas alpargatas valencianas de niña que confirmaban el sexo del bebé.

A lo largo de su trayectoria política, siempre ha sido muy discreta con su vida privada y en más de una ocasión ha reivindicado y de alguna marea "justificado" que el hecho de estar embarazada no ha supuesto un problema para llevar a cabo con éxito una campaña electoral. En una entrevista a Efe contó que se sentía "una privilegiada”, porque lleva un buen embarazo y se siente "muy bien, con mucha energía" y físicamente "muy fuerte". Además, bromeó con que le gustaría que su hijo viniera al mundo "con una vara de mando bajo el bajo" y rememoró el momento en que llamó al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, para comunicarle su embarazo: “Le dije: ‘mira, simplemente que sepas que tienes una candidata embarazada y no te preocupes de nada. A los hombres esto les genera un poquito más de pánico, como diciendo: ¿pero vas a poder?", explica la futura alcaldesa, quien reivindicó que las mujeres no deben renunciar a su vida personal por la vida profesional: "Hacerlo sería un error".