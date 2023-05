Desde el próximo 1 de junio y hasta el 20 del mismo mes, la Universitat Popular (UP) de València abre el periodo de preinscripción online para sus actividades del curso 2023-2024. Durante 20 días las personas interesadas podrán solicitar hasta un máximo de tres plazas en cualquiera de los 31 centros con que cuenta la UP en barrios y pueblos de la ciudad de València. La asignación de plaza será por sorteo, que se celebrará el 26 de junio de 2023, y la matrícula se realizará del 5 al 11 de septiembre.

La concejala en funciones de Servicios Sociales y presidenta de la Universitat Popular de València (UP), Isabel Lozano, ha informado que la UP abrirá el periodo de preinscripción para el curso 2023-2024 el próximo 1 de junio y se prolongará hasta el 20 del mismo mes. Lozano ha destacado que en esta ocasión la UP ofrece 47 actividades diferentes de ciclo largo, distribuidas en más de 460 grupos, “con propuestas nuevas además de la oferta habitual” y se abrirán nuevos cursos de ciclo corto denominados ‘Coordenades’, cuyo formato, precio y duración es diferente.

Inscripción telemática y presencial

El procedimiento de preinscripción será en línea a través de la plataforma de matrícula de la Universitat Popular, pero para quienes tengan dificultades de acceso a Internet o para la gestión de la solicitud telemática, se ha habilitado un servicio de atención al público de manera presencial en los centros UP. Este servicio estará disponible en el horario habitual de cada centro.

Además, para el próximo curso se han establecido facilidades de acceso para personas cuidadoras no profesionales, personas con movilidad reducida y mujeres supervivientes de violencia de género.

La asignación de plaza será por sorteo, que se celebrará el 26 de junio de 2023, y la matrícula para quienes obtengan plaza en este sorteo será del 5 al 11 de septiembre. Las personas que no obtengan plaza en el sorteo podrán optar a matricularse transcurrido este periodo, en aquellas plazas que queden disponibles. En primer lugar, lo harán las personas en lista de espera y a continuación el resto de solicitantes.

Actividades ofertadas

Las actividades de ciclo largo ofertadas para el curso 2023-2024 son, entre otras: Formación básica y general, Estimulación cognitiva, Cultura Valenciana, Literatura para la estimulación cognitiva, Filosofía práctica para la vida moderna, Curso valenciano inicial y avanzado, Inglés, Inglés conversación, Inglés para viajar, Inglés para el turismo y la hostelería e Inglés con canciones. Además, se ofrece Español para personas extranjeras, en diferentes modalidades y niveles.

En el ámbito de las artes, se podrá optar por Música-Guitarra clásica, Tabal y dulzaina, Teatro, Fotografía, Artesanía, Artesanía Mix media, Pintura y dibujo, Pintura acrílica, Pintura al agua, Cerámica, Decoración cerámica, Restauración de muebles, Teoría del arte contemporáneo, Esmaltes, Pintura decorativa: técnicas experimentales y Arte: métodos creativos.

En el área de expresión corporal se puede solicitar plaza en: Bailes en línea, Bailes de salón, Danza valenciana, diferentes tipos de Gimnasia, Yoga, Danza, movimiento y expresión corporal y Biodanza. Y por último, Comunicación, Informática, Ofimática, Informática Inkscape, Informática retoque de imágenes e Informática diseño de presentaciones.

En la página universitatpopular.com se puede acceder a la información detallada de las actividades y a la plataforma de preinscripción y matrícula.