El Tribunal de Cuentas ha rechazado el recurso de apelación presentado por el abogado de la extrabajadora de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) Celia Zafra y la ha condenado como responsable del fraude ocurrido entre el 3 y el 23 de septiembre de 2019, que ocasionó un daño económico de 4 millones a la empresa pública del Ayuntamiento de València. De hecho, este órgano judicial y económico considera que hay "una responsabilidad contable directa" de Celia Zafra. De este modo, la exjefa y exdirectora del negociado de administración tiene que reintegrar a la empresa municipal la cantidad de 4,054 millones, más los intereses devengados, porque el tribunal económico-financiero considera que actuó de forma "gravemente negligente" y "asumió funciones que correspondían a otros cargos directivos de la sociedad sin tener atribuidas las competencias". Con esta forma de actuar, "causó de forma directa un gravísimo perjuicio a los fondos públicos de la entidad en la que prestaba sus servicios".

Fallo de la Sala de Justicia: "Actuó de manera gravemente negligente"

El fallo de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, afirma en uno de sus apartados:

"Esta Sala de Justicia valoradas las alegaciones y la prueba practicada considera que la Sra. Zafra Rentero de modo opuesto a lo que aconsejan los criterios de prudencia en la administración y en la conducta profesional, con su forma de actuar, que se prolongó desde el 3 de septiembre hasta el 23 del citado mes, asumió funciones que correspondían a otros cargos directivos de la sociedad sin tener atribuidas las competencias, remitió documentación e información sin conocimiento de sus superiores y causó de forma directa un gravísimo perjuicio a los fondos públicos de la entidad en la que prestaba sus servicios. Por tanto, actuó de manera gravemente negligente, como se determina en el fundamento octavo de la sentencia de instancia que se comparte en su totalidad".

Irán al Tribunal Supremo y luego al Constitucional

Ante esta resolución, el letrado de Celia Zafra, Rafael Guía, ha confirmado que procederá a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo mediante recurso de amparo; y en caso de no ser atendida la reclamación de su defendida, acudirá al Tribunal Constitucional, por la vía del recurso de amparo. Guía ha destacado que una de las magistradas del Tribunal de Cuentas ha emitido un voto particular y contrario al resto de la sala, en el que recomendaba la absolución de Celia Zafra por entender que fue objeto de un engaño por parte de los verdaderos delincuentes con sede en Hong Kong que la manipularon. Al ser engañada y no actuar de forma dolosa, Celia Zafra no sería responsable del fraude sino más bien los estafadores de Hong Kong y, la entidad bancaria, que autorizó los pagos que conformaron el fraude. En este caso, CaixaBank que facilitó que se concretase y materializase el robo.

Petición de absolución, que ha sido descartada

Así, la magistrada María del Rosario García Álvarez afirma en su denso y argumentado voto particular: ... el hecho relevante por sí mismo que produce el resultado final es el proceder de la entidad bancaria y no los hechos previos llevados a cabo por la demandada, pues su poder causal queda roto por la intervención del dolo de un tercero determinante del engaño que produce un error que vicia la voluntad y que los tiñe de involuntarios".

En definitiva, para concluir y recapitulando, añade la magistrada: "... considero que la demandada carece de legitimación pasiva al no ostentar la condición de gestor de fondos públicos y cuentadante, ya que no dispone de los fondos ni los gestiona, sino sus superiores, el Gerente y la Directora del Área de Gestión, pues solo ellos pueden ordenar y ejecutar el pago (junto al Banco como "extraneus"). En todo caso, aun cuando lo fuera y ostentara legitimación, no hay relación de causalidad porque el resultado no es imputable a su conducta, ya que su actuación no es la causa eficiente desencadenante del daño, sino la estafa de un tercero y el proceder del Banco. Tampoco existe culpa porque sus actos están viciados por un engaño previo suficiente y bastante, por una actuación dolosa de un tercero, determinante de error, tanto si se aborda exclusivamente como vicio de la voluntad o desde la perspectiva de la estafa perpetrada cuya realidad y consumación se establece como premisa, lo que impide que actúen el canon de diligencia debida y el principio de autotutela como causas excluyentes de la suficiencia del engaño. No se superan, por tanto, los tres filtros para exigir la responsabilidad por culpa grave: la causalidad de hecho, la causalidad jurídica y la negligencia. Procedería, en consecuencia, estimar el recurso formulado por la representación de doña Celia Zafra Rentero, revocar la sentencia de instancia, estimar la excepción de falta de legitimación pasiva y desestimar la demanda formulada por la empresa Municipal de Transportes de Valencia S.A.U. -E.M.T.- y por el Ministerio Fiscal, absolviendo a la demandada, la Sra. Zafra Rentero, de los pedimentos en su contra formulados".

Grezzi: "La justicia vuelve a darnos la razón"

Tras conocer la sentencia, el presidente en funciones de la EMT Giuseppe Grezzi ha señalado: “la justicia vuelve a darnos la razón, y confirma que la estafa que sufrió la EMT no tuvo responsabilidad política alguna. De hecho, incluso un voto particular subraya la responsabilidad de Caixabank, que no aplicó los mecanismos de seguridad para evitar que le robara el dinero público de nuestras cuentas”. En palabras de Grezzi, “es una lástima que esta sentencia firme llegue ahora, después de elecciones, y después de toda una legislatura con la derecha y la extrema derecha, política y mediática, culpabilizando a las víctimas de la estafa, y aprovechando para tratar de desprestigiar a un servicio público que por otra parte nunca ha tenido una mejor gestión que en los últimos ocho años”. “Nuestro objetivo siempre ha sido recuperar el dinero y defender los intereses de la empresa municipal y del ayuntamiento. Por eso, ahora vigilaremos para que la nueva presidencia de la EMT continúe reclamando el dinero defraudado a los valencianos y valencianas”, ha añadido.

Pendientes de la causa de lo penal abierta en València

Hace unos meses, el Tribunal Supremo ya ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de declarar procedente el despido de la exdirectiva al considerar que sus actuaciones fueron una grave negligencia. Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 18 de València mantiene como investigada a Zafra por el fraude contra la EMT. En el proceso, la EMT figura como perjudicada y Caixabank está personada como posible responsable civil subsidiaria. Además, la entidad financiera también está a la espera de que el juzgado se pronuncie sobre su condición de investigada en un posible delito de blanqueo de capitales en este mismo caso.