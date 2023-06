Un carril bici dentro una rotonda es una de las últimas actuaciones dentro de las obras para la construcción de la vía ciclista en el Polígono de Vara de Quart. Una obra con su dosis de polémica, puesto que ha supuesto la pérdida de más de cien plazas de aparcamiento en una zona industrial saturada, en la que prácticamente no hay plazas para los automóviles y a la que, sin embargo, el ayuntamiento no ha dotado de ningún tipo de servicio público para acceder al mismo. Ahora se da servicio a aquellas personas que acuden al complejo, ubicado en las afueras del casco urbano, pero cercenando notablemente unas plazas de aparcamiento que, aparte de no disponer de alternativa, escaseaban de por sí.

Vara de Quart: ni bus ni metro y 124 plazas de aparcamiento menos Confluencia de tres calles La circunvalación ciclista se ha realizado desplazando la arteria ciclista del paso de cebra y trazará un círculo en la confluencia de las calles Traginers, Llanterners y Fusters. Forma parte de un trazado con el que se pretende conectarlo con los ejes ciclistas que llevan, de momento, a la avenida del Cid y, posteriormente, a Pérez Galdós a través Tres Forques. También pretende ser parte de un teórico itinerario seguro para conectar el barrio de San Isidro con el Centro de Formación Profesional de La Misericordia, en el Barrio de la Luz, hacia donde se dirige el carril en el momento de trazar la rotonda, que se encontrará de lado con todo el tráfico que entra en el polígono, y que en Traginers es especialmente denso. Los puntos de conflicto, que no pueden balizarse, se han pintado de rojo, incluyendo los cruces con automóviles y camiones -habituales en la zona- o la salida de vehículos pesados.