Desde mucho antes del inicio de la campaña electoral. Prácticamente desde que se celebró por primera vez, en enero de 2016, la cabalgata de Les Magues de Gener (La «Festa de la Infantesa») sabía que una parte de su futuro estaba comprometido si el color del gobierno municipal cambiaba. Con diferente grado de dureza, los partidos entonces en la oposición anunciaron si finiquitación. El PP lo anunció en el programa: «Retiraremos el apoyo institucional a las Reinas Magas Republicanas». Esto quiere decir, en esencia, que las puertas del Ayuntamiento no se le abrirán, que no habrá recepción oficial y que el grifo del apoyo en forma de subvención no se recibirá.

«Tiene mucho de voluntariado» A partir de ahora, los responsables de la misma tienen trabajo por delante, pero la Societat Coral el Micalet, organizadora del acto, lo tienen claro: «si las entidades participantes se comprometen, se puede asumir y celebrar» así lo aseguraba el presidente de la misma, Tonetxo Pardiñas. «El festejo tiene un coste relativamente bajo, que se surte del voluntariado. A una mala todos podríamos asumirlo». 52 Pardinas reconoció que, una vez se asiente del nuevo gobierno y se conozcan sus intenciones -aunque parece claras- «nos tendremos que reunir con las entidades y ver qué decisiones tomar. Si se hace o no, o si se hace en qué condiciones». Lo mismo su celebración que el donde. La Cabalgata transita por el centro de la ciudad desde la Glorieta, por la calle de la Paz y San Vicente hasta la plaza del Ayuntamiento. Repite todo el tramo final de la de los Reyes Magos. Esto, y el carácter dominical del festejo, le permite asegurarse un nutrido público objetivo. El anterior gobierno municipal la blindó al concederle la condición de evento «de carácter tradicional». "No tiene mensajes políticos" La revocación del mismo podría darle problemas por cuestiones tan técnicas como transitar cerca de algún monumento. «Si el Ayuntamiento, llegado el momento, no nos deja el mismo itinerario, pues lo mismo, habría que mirar otro lugares alternativos». El presidente de la entidad, sin embargo, defiende las que considera virtudes del desfile: «cualquiera que vaya habrá visto que no es una cabalgata ni ideológica ni de partido. No hay mensajes políticos y creo que eso ha quedado demostrado repetidamente. En su día nos plantamos para dejarlo eso claro. La Cabalgata tiene un lema, que llevan las sufragistas y nada más. Son mensajes pensados para la infancia y respetuosos siempre». «Salvem l’Horta», «Salvem el planeta», «Som diversitat» son algunos de los lemas promovidos en las anteriores ediciones. El desfile nació en enero de 2016 y ya desde la primera edición contó con el apoyo municipal, tanto económico como, especialmente, institucional: el alcalde Joan Ribó ha participado en el mismo como receptor de las tres magas y ha ejercido de anfitrión en el balcón -como días antes ha hecho con los Reyes Magos-. El desfile ha intentado ser boicoteado por la extrema derecha en varias ocasiones, incluyendo la invasión del recorrido entre una comparsa y otra, «performances», como la de llevar unos Reyes Magos alternativos, o la música de viento en la plaza. Uno de los momentos más tensos se produjo en la edición de 2020, cuando una de las jóvenes participantes en una «muixeranga» exhibió una estelada dirigiéndose a los grupos que abucheaban el acto. En 2022 tuvo que celebrarse una versión estática con muy poco público y en la pasada edición por la renuncia de la periodista Carmen Alonso a interpretar uno de los papeles (Fraternidad) al no querer «compartir espacio con una persona que incita al odio contra las personas trans», en alusión a Ángela Escribano, la maga Iguladad, la presidenta de la Escuela de Pensamiento Feminista Amelia Valcárcel. Las Magas de Ribó