El Corpus 2023 tendrá Rocas en la calle en función a lo que digan los responsables del Instituto de Restauración del Patrimonio de la UPV, después del examen al que ha sido sometido en los últimos tiempos para analizar el estado de su zona de tracción, la que más puede comprometer la estabilidad de los carros.

El informe es lo suficientemente vinculante como para que se tome una decisión que puede ser la de que los carros (todos o en parte) puedan salir parala celebración del Corpus Christi sin problemas o se queden guardados hasta su reforma integral. O una solución mixta consistente en someterles al test de estrés menor, que sería llevarlos exclusivaente a la Plaza de la Virgen, pero no forzarles a hacer el recorrido de la procesión, en la que son llevados a por caballerizas.

Los análisis se llevaron a cabo después de las sensaciones que dejó el traslado de una muestra de los mismos a la Estación del Norte. La sensación de estabilidad, especialmente por el ruido que se escuchaba en los bajos de los carros llevó a los responsables de Cultura Festiva a solicitar un peritaje de los mismos.

Ya se prescindió del "tiro y arrastre"

Las Rocas se han ido sometiendo a un exhaustivo proceso de restauración en sus partes superiores, las «barcas» de los mismos. Durante el cual se ha evidenciado el más que cuestionable estado de algunas de ellas. Pero falta una revisión total -más compleja y más cara- de todos lo que son los ejes. Una particular ITV, que no se hace desde tiempos inmemoriables. Años atrás ya se adoptó la medida de prescindir del «tiro y arrastre» con el que finalizaba el paso de los carros en la Procesión, y que suponía un sobreesfuerzo a unas estructuras ya de por sí dañadas. En los años anteriores ya se trabajo y readecuó una seri, que incluía las rocasValencia, San Miguel, Fe, Diablera y Purísima, pero el análisis ahora es de las partes más delicadas: los bajos, que no dejan de ser un peligro en caso de desplome.

La UPV facilitará el informe a Cultura Festiva antes del viernes, fecha en la que está previsto que estos vehículos salgan a la calle para ser expuestos en las Alameditas por la mañana y por la tarde en la plaza de la Virgen.