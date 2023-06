La festividad del Corpus llega a su curso 2023 con los deberes aún por calificar. O dicho de otra manera, con el programa de festejos por perfilar uno de sus elementos distintivos: qué pasa con las Rocas. Si podrán salir en procesión o no o cuántas de ellas pueden hacerlo, si las hay. En el fondo, lo que subyace es otra pregunta aún más delicada: en qué estado se encuentran los centenarios carros. Todo está pendiente del informa de la Universitat Politècnica, que en las próximas horas dejará desvelado lo que sucede con un patrimonio histórico (más histórico que artístico) sometido desde hace tiempo a toda suerte de vaivenes.

La Associació Amics del Corpus lo tiene claro en ese sentido: quieren que, por lo menos, «los carros salgan a la plaza. Nos importa menos que hagan el recorrido de la Procesión si no puede ser. Pero mostrarlos en la Plaza de la Virgen durante el viernes, sábado y domingo es básico. No concebimos el Corpus sin poder exhibirlas» aseguraba el presidente del colectivo, Francisco Esteve. Que una cosa será querer y otra poder. El propio Esteve será invitado por Cultura Festiva a conocer el dictamen en cuanto obre en manos del ayuntamiento. Del mismo pueden extraerse diferentes consecuencias: que los carros hayan superado su particular ITV o que tengan que aparcarse en la Casa de las Rocas hasta nueva orden. O que, por lo menos, alguna sí que pueda asomarse.

"Ha tardado mucho"

Lo que sí que está claro es que el trabajo se ha hecho concienzudamente, sometiendo a los carros a los test de estrés que garanticen que su sistema de tracción puede permitir su salida a la calle. Esteve asegura que «nosotros, si es necesario, ni las tocamos. Que las lleven los empleados municipales, sin prisas ni excesos, y que las depositen en la plaza junto con el bestiario». Cuestiona «por qué ha tardado tanto en hacerse el informe, en la misma semana de fiestas, cuando el tema se supo a partir de la exposición que se hizo en la Estación el Norte», aunque, obviamente, la contratación institucional tiene sus tiempos.

Mucho trabajo por hacer

Lo que da la sensación, en cualquiera de los casos, es que no se trata de un problema del Corpus de 2023 sino que, en caso de que las Rocas no pasen el examen, la restauración llevará su tiempo, lo que puede obligar a tener una presencia reducida de los mismos en los próximos años.

El deterioro de los sistemas de tracción de las Rocas son el resultado de la ausencia de restauración de las mismas a lo largo de las décadas, y al uso inadecuado de las mismas durante muchos años, cuando se utilizaban para concursos de tiro y arrastre. Es verdad que los carros necesitan rodarse para mantener sus prestaciones, pero durante muchas décadas fueron acumulando deterioro.